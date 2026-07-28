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В Томской области завелись кабаны, но охотиться на них нельзя

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Кабаны пополнили официальный перечень охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, в этом году численность кабана не превысила 200 особей, в связи с чем охота на этих животных запрещена. Кроме того, профильным специалистам поручено уделить особое внимание их перемещению в охотничьих угодьях, в том числе в окрестностях ферм и свинокомплексов.

Охотникам, обнаружившим трупы диких кабанов, необходимо предоставить информацию об этом в региональный департамент ветеринарии, так как эти животные могут переносить опасные для человека инфекционные заболевания. В их числе трихинеллёз, африканская чума свиней (АЧС), финноз, саркоцистоз, эхинококкоз, фасциолёз, диктиокаулёз.

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