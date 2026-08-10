Инвестор заинтересовался «Домом за рубль» на Советской, 93 в Томске

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2026 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru

На минувшей неделе в Томске завершились торги на право аренды одноэтажного дома с мезонином на Советской, 93, включенного в программу «Дом за рубль».

Как следует из аукционной документации, единственным участником, подавшим заявку, стало ООО «Недвижимость». Начальная стоимость лота составляет порядка 60 тыс. рублей.

Дом на Советской, 93 был признан объектом культурного наследия в 1997 году. Позже его расселили как аварийный, а с 2018 года включили в программу «Дом за рубль». Как следует из аукционной документации, нежилое здание общей площадью 144,9 кв. метров находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Торги по дому проводились дважды — в июне и августе 2026 года. В первом случае аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Во втором приняло участие только ООО «Недвижимость».

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