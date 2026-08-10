18+
18+
РЕКЛАМА

Инвестор заинтересовался «Домом за рубль» на Советской, 93 в Томске

Город, Деревянная архитектура, Дом за рубль, Томские новости, деревянная архитектура интересные новости Томска Инвестор заинтересовался «Домом за рубль» на Советской, 93 в Томске

На минувшей неделе в Томске завершились торги на право аренды одноэтажного дома с мезонином на Советской, 93, включенного в программу «Дом за рубль».

Как следует из аукционной документации, единственным участником, подавшим заявку, стало ООО «Недвижимость». Начальная стоимость лота составляет порядка 60 тыс. рублей.

Дом на Советской, 93 был признан объектом культурного наследия в 1997 году. Позже его расселили как аварийный, а с 2018 года включили в программу «Дом за рубль». Как следует из аукционной документации, нежилое здание общей площадью 144,9 кв. метров находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Торги по дому проводились дважды — в июне и августе 2026 года. В первом случае аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Во втором приняло участие только ООО «Недвижимость».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» открыл доступ к цифровым возможностям для жителей двух сёл Томской области

21 июля 2026
Томские новости

Географическая лавка откроется в центре Томска в День географа

13 августа 2026
Томские новости

Тако, текила и летний праздник: в Томске откроется кантина «Эскондида»

22 июля 2026
Томские новости

В Томске до субботы перекроют движение по Енисейской

21 июля 2026
Еда

Грузинские кафе: вкусно и темпераментно

14 августа 2026
Томские новости

Иммерсивный спектакль «Сад Горохова» покажут в Томске под открытым небом

22 июля 2026
Томские новости

В Томске до конца недели перекроют участок улицы Усова

10 августа 2026
Томские новости

Томские ученые предложили новый подход к созданию имплантатов для эндопротезирования

14 августа 2026
Томские новости

На волне: при поддержке «Томскнефти» в Стрежевом развивается новый вид спорта

24 июля 2026