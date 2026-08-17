Прокуратура взыскала с НК «Томскгеонефтегаз» в счет государства 153 млн рублей по делу о сокрытии налогов

17 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ленинский районный суд Томска удовлетворил иск прокуратуры Томской области о взыскании с ООО «Томскгеонефтегаз» (небольшая нефтедобывающая компания, находится в процедуре банкротства) и ее экс-руководителя 153 млн рублей ущерба в результате налогового преступления, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облпрокуратуры.

По данным ведомства, экс-руководитель компании ранее был признан виновным по статье о сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Так, в 2021–2022 годах, игнорируя налоговое законодательство, он производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика, на которые были выставлены инкассовые поручения о принудительном списании в бюджет поступающих денежных средств.

«Сумма сокрытых денежных средств превысила 175 млн рублей. За содеянное виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. С учетом частичного погашения суммы ущерба прокуратура области в судебном порядке потребовала взыскать с организации и ее бывшего руководителя в субсидиарном порядке в доход бюджета РФ более 153 млн рублей», — говорится в сообщении.

АО «Томскгеонефтегаз», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Томске в 1997 году. В 2010 году АО было реорганизовано в ООО. Компания владеет лицензиями на пользование недрами в Александровском районе Томской области. По итогам января-июня 2020 года добыла 16,22 тыс. тонн нефти и газового конденсата (более поздние данные отсутствуют — прим. ред.).

Как сообщалось, в начале февраля текущего года Арбитражный суд Томской области ввел в компании процедуру наблюдения. Заявление о признании компании банкротом подавала Федеральная налоговая служба РФ по Томской области. В реестр требований кредиторов были включены долги на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Требования кредиторов касаются долгов по страховым взносам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Сообщалось также, что в 2023 году «Томскгеонефтегаз» уже был ответчиком по банкротному делу, тогда суд открыл конкурсное производство, требования кредиторов достигли 3,9 млрд рублей. В конце 2024 года компания и кредиторы подписали мировое соглашение.

В судебной документации по первому банкротству говорилось, что ТОО «Синьцзянская торгово-промышленная компания «Сан Бао» (Xinjiang Sanbao Industrial Group Co. Ltd, КНР) планировало инвестировать до 4 млрд рублей в ООО «Томскгеонефтегаз». Ожидалось, что с учетом планируемых инвестиций добыча «Томскгенефтегаза» на Конторовичском месторождении в 2025 году составит порядка 77 тыс. тонн. В перспективе планировалось увеличение добычи до 396,8 тыс. тонн. При этом предполагалось, что «Томскгеонефтегаз» в течение трех лет будет поставлять 90-95% добытой нефти ООО «Транслайн».

В июле 2025 года ТОО «Аст. Ойл компани» (Ast. Oil company, Казахстан) приобрело «Томскгеонефтегаз». По информации из открытых источников, Ast. Oil company было зарегистрировано за месяц до этого в Астане. Руководителем компании является Сауле Омарбекова. До внесения этих изменений 100% «Томскгеонефтегаза» владело ООО «Контур Т», которое на 75% принадлежит канадской «Аурик Инвестмент Кэпитал», на 25% — московское ООО «Внештоппром» (бенефициаром является бизнесмен Александр Якименко).

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