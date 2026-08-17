Томские кинотеатры открыли продажу билетов на нового «Человека-паука»

В кинотеатрах Томска открылись онлайн-продажи билетов на блокбастер «Человек-паук: Новый день». Показы начнутся в четверг, 20 августа, в формате предсеансового обслуживания.

Фильм заявлен в расписании сразу трех крупных кинотеатров города:

«Киномакс»: сеансы стартуют с 20 августа в обычном 2D (от 400 до 450 рублей), а также в зале IMAX в форматах 2D и 3D (от 600 рублей) в паре с короткометражкой «Эй, человек!».

Goodwin Cinema: сеансы в залах INvision и Action в формате 2D (билеты по 550 рублей) в паре с фильмом «Историю не изменить».

Kinopolis: показы в зале Action в формате 2D (билеты по 550 рублей) в рамках киноклуба с короткометражкой «Историю не изменить».

Продажи на все сеансы уже открыты на официальных сайтах кинотеатров. Прокат продлится минимум до 2 сентября.

Изначально старт неофициальных показов фильма «Человек-паук: Новый день» в российских кинотеатрах ожидался в начале августа, практически сразу после мирового релиза. Однако премьеру пришлось отложить из-за договоренностей на кинопрокатном рынке.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров (АВК) обратились к киносетям и независимым площадкам с рекомендацией временно убрать из расписания зарубежные новинки. Поводом стал старт отечественного релиза — анимационного фильма «Последний богатырь. Колобок фильм».

Такая практика создания «чистых окон» применяется для того, чтобы голливудские блокбастеры по схеме предсеансового обслуживания не оттягивали кассу и зрителей у крупных российских картин в первые недели их проката. Большинство киносетей согласились поддержать «джентльменское соглашение», сдвинув премьеру «Человека-паука» на вторую половину месяца.