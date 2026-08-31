«Путь в искусство»: в Томске открылась выставка к 60-летию Детской художественной школы №1

31 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева

В Томском областном художественном музее 28 августа открылась юбилейная выставка «Путь в искусство», посвящённая 60-летию Детской художественной школы №1. В экспозиции собрали работы преподавателей, учеников и выпускников одной из старейших художественных школ Томска.

На выставке можно увидеть живопись и графику, а также произведения декоративно-прикладного искусства: керамику, роспись по дереву и ткани. Рядом представлены первые творческие работы учеников и произведения уже состоявшихся художников.

Среди участников выставки — педагоги ДХШ №1, члены Союза художников России А. П. Князева, Е. В. Пантелеева и А. А. Ломаев, а также член Творческого союза художников России О. В. Двизова.

«Лучшие работы преподавателей, нынешних обучающихся и выпускников школы складываются в своеобразный рассказ о творческом пути: о любви к родному городу, о поиске своего стиля и о том, что на самом деле значит быть художником», — отмечают организаторы.

Выставка будет работать до 24 сентября адресу: пер. Нахановича, 3.

Стоимость билетов составляет 300 рублей для взрослых, пенсионеров и студентов, 250 рублей — для детей. Посетить выставку можно и по Пушкинской карте.

Как выглядит «Путь в искусство» и что представили ученики и преподаватели ДХШ №1 — смотрите в фоторепортаже Евгении Ярославцевой.

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