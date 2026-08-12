В Томске откроется юбилейная выставка художницы Татьяны Бельчиковой

10 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Подруги. 1981. Литография / Татьяна Бельчикова

В четверг, 11 сентября, в Томском областном художественном музее откроется юбилейная выставка «Белый свет Татьяны Бельчиковой», посвящённая 80-летию заслуженной художницы России.

Как сообщают организаторы, в экспозицию войдут избранные графические работы из собрания музея. Значительную часть коллекции составляют произведения, которые сама художница передала учреждению в дар.

Татьяна Бельчикова работает в станковой графике и книжной иллюстрации. Одной из основных техник художницы стала литография, а в последние два десятилетия она также активно работает с классическим карандашным рисунком. Бельчикова несколько раз становилась лауреатом Томской всероссийской триеннале «Рисунок России».

Любимый дом. 1981. Литография Фото: Татьяна Бельчикова

Среди известных циклов художницы — «Сибирская деревня» и «Томск — мой город». Особое место в ее работах занимают женские образы.

Татьяна Бельчикова участвовала в крупных международных графических выставках в Любляне, Тузле, Токио, Нюрнберге, Софии и Стокгольме. Её работы находятся в музейных и галерейных собраниях Томска, Новосибирска, Омска, Кемерова, Саянска и Юрги, а также Беларуси, Грузии, Словении и Японии.

Мираж. 2010. Карандаш Фото: Татьяна Бельчикова

Художница также участвовала в арт-бригадах фестиваля «Северное сияние», работала на буровых и в небольших населённых пунктах вдоль Оби — от Томска до Стрежевого, выезжала на Васюган и участвовала в «Нарымских пленэрах» в Парабели.

Татьяна Бельчикова — лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, награждена знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» и нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность».

Летом в городе. 1985. Литография Фото: Татьяна Бельчикова

Открытие выставки состоится 11 сентября в 17.00 в залах третьего этажа Томского областного художественного музея. Экспозиция будет работать до 27 сентября.

Стоимость билетов составляет 420 рублей для взрослых, 330 рублей для пенсионеров, студентов и держателей Пушкинской карты, 250 рублей для детей. Семейный билет на двух взрослых и одного ребёнка стоит 850 рублей.

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