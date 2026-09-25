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Режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за активности медведей

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Сегодня, 25 сентября, в Томской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Режим определяет взаимодействие органов власти, местного самоуправления и правопорядка, регулирует совместные действия по защите жителей как в населённых пунктах, так и в лесных массивах. Предполагается, что эти меры позволят эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей.

— Полиции рекомендуется обеспечить взаимодействие с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Жителей прошу ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикоросов, — уточнил глава региона.

Ранее режим повышенной готовности из-за активности медведей был введен в Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Бурятия, Кемеровской и Иркутской областях.

Напомним, на этой неделе в Томской области из-за медведей до 1 ноября ограничили мероприятия и походы в лес.

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