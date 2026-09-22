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В Томске пройдет фестиваль «Ягодный сумасброд»

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В субботу, 27 сентября, в Первом музее славянской мифологии пройдет осенний фестиваль «Ягодный сумасброд». Праздник посвятят традициям осеннего сбора урожая, сибирским ягодам и русскому гостеприимству.

Как сообщают организаторы, гостей встретят театрализованной программой с богиней Макошью. В течение дня в музее пройдут лекции о ягодах и связанных с ними традициях. В частности, экскурсовод музея расскажет об истории сбора ягод, их названиях и использовании в обрядах, а нутрициолог Алена Сычева — об особенностях облепихи, черной смородины, жимолости и других сибирских ягод.

Для посетителей также подготовили мастер-классы. Гости смогут расписать деревянную ложку в технике хохломы и сделать «рябиновые бусы» из войлока. Для детей пройдет мастер-класс «Скатерть-самобранка», во время которого участники распишут большое полотно.

На выставке «Боги и герои Древней Руси» каждые полчаса будут проводить экскурсии, посвященные солнечному календарю и роли рябины в осенних обрядах. Там же можно будет пройти интерактивный квест по поиску персонажа русских сказок.

В 15.30 на третьем этаже начнется спектакль «Сивка-Бурка» с народными песнями, мелодиями и необычными шумовыми инструментами. В 17.00 здесь же пройдет этно-концерт «Легенды ветров»: прозвучат гусли, глюкофон, флейта, гитара, перкуссия, чаймс и другие инструменты.

На крыше музея с 15.30 будут угощать чаем из самовара и вареньем. На всех этажах организуют фотозоны и интерактивные площадки. Завершится фестиваль в 18.00 на улице обрядом «сжигания желаний».

Мероприятие стартует в 15.00 на ул. Загорной, 12. Стоимость детского и льготного билета составляет 650 рублей, взрослого — 1250 рублей. Записаться можно на сайте музея или по телефону 8 (3822) 228-333.

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