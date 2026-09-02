Еще один московский трамвай прибыл в Томск
2 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томск приехал второй трамвай, бесплатно переданный Трамвайно-троллейбусному управлению Правительством Москвы.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, привезенные вагоны проходят необходимые технические процедуры. Затем их перекрасят в единый томский стиль и выпустят на маршруты. Предполагается, что прокатиться на них томичи смогут примерно через два с половиной месяца.
Напомним, первый полунизкопольный трамвай приехал в Томск в понедельник, им уже занимаются специалисты ТТУ.
А узнать больше об истории Томского трамвая можно в нашем выпуске «Анатомии Томска».
Фото: пресс-служба мэрии
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