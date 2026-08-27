«Ростелеком» представил «Нейрошлюз» на образовательном форуме в Томске

27 августа 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» презентовал онлайн-платформу «Нейрошлюз» на форуме «Август.ПРО: образование, регион, развитие» в Томске. Свыше 100 работников областного департамента образования, включая директоров школ и ИТ-специалистов, узнали, как с помощью ИИ-сервисов оптимизировать рутинную работу и сократить временные издержки.

В рамках трека «Цифровизация и ИИ» представитель «Ростелекома» Сергей Казанцев поделился практиками формирования безопасной цифровой среды для самообучения и опытом внедрения нейросетей в образовательные сценарии.

Спикер отметил, что в «Нейрошлюзе» собрано 32 ИИ-сервиса для решения разных задач. На платформе возможно генерировать тексты, изображения и аудио, создавать презентации, автоматизировать расшифровку встреч и подготовку протоколов. Решение также позволяет формировать эффективные промпты, писать программные коды и разрабатывать персональных цифровых помощников.

— Портал «Нейрошлюз» был запущен три года назад. Сегодня мы отмечаем более 60 тысяч зарегистрированных пользователей, из которых 10 тысяч активно применяют продукт в ежедневной работе. Важно отметить, что решение консолидирует не только внешние нейросети, но и модели, функционирующие в закрытом контуре. Это позволяет обрабатывать чувствительную информацию без риска утечки данных во внешнюю среду, — отметил эксперт «Ростелекома» Сергей Казанцев.

— «Ростелеком» как цифровой партнер государства и бизнеса последовательно реализует задачи Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Мы помогаем организациям Томской области встраивать технологии ИИ в рабочие процессы так, чтобы они автоматизировали рутину, ускоряли принятие решений и повышали качество услуг. «Нейрошлюз» представляет собой один из базовых инструментов, необходимых для развития этого направления, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Платформа «Нейрошлюз» — лауреат премии CDO/CDTO Awards 2025 в номинации «Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности». Она включена в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает ее соответствие российским стандартам и требованиям.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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