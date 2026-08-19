Гастротренды. Что мы будем искать после дубайского шоколада?

19 августа 2026 / Томский Обзор

Дубайский шоколад — один из самых ярких примеров того, как гастрономическая мода сегодня влияет на рынок продуктов.

Плитка с начинкой из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи «взлетела» после опубликованного в декабре 2023 года ролика в TikTok. Видео набрало более 120 млн просмотров. Вслед за дубайской кондитерской свои версии десерта начали выпускать международные бренды — и за год цены на ядра фисташек выросли на 35%!

Кто следующий в этой очереди? И какие еще продукты за последние годы настолько мощно попадали в тренд, чтобы на глазах менять целые отрасли производства или хотя бы продажи? Собрали истории разного масштаба, от кратких всплесков продаж до изменений на сырьевых рынках.

«Фэнси» убэ

Фото: Томский Обзор

Если вы еще не знакомы с убэ, то это ненадолго. Этот филиппинский фиолетовый ямс прямо сейчас проникает везде: в латте, мороженое, выпечку, десерты… Эти клубни — идеальный вариант для соцсетей и производителей. Яркий и узнаваемый цвет сочетается с возможностью добавлять ингредиент практически в любые сладости.

Но в июне 2026 года Министерство сельского хозяйства Филиппин уже сообщило, что в то время как глобальный спрос на порошок, халайю (уваренное пюре из клубней), джем, пасту и другие продукты из убэ быстро растёт, экспортеры сталкиваются с постоянной нехваткой сырого фиолетового ямса. Сейчас стране требуется отдельная стратегия по увеличению его производства.

Матча

Фото: Томский Обзор

Матча — еще один яркий компонент для напитков, десертов и косметики. Этот зеленый чайный порошок, в отличие от убэ, находится уже в эпицентре сырьевого кризиса. К нему привела возросшая за последние несколько лет популярность буквально всего «с матчой» (снова скажем спасибо TikTok). Свой вклад в популярность компонента внес и туристический бум в Японии.

В конце 2024-го японские производители начали ограничивать продажи, а в 2025-м цены на чай тэнтя, из которого и делают продукт, резко выросли. Быстро расширить производство не удается. Качественную японскую матчу нельзя быстро сделать где угодно: нужны подходящие сорта, затенение чайных кустов, обработка и специализированное измельчение. И вероятно, этот кризис окажется глубже и шире, чем «фисташковый».

Зернёный творог

Фото: Томский Обзор

Этот молочный продукт получил новую жизнь благодаря тренду на белковое питание: сейчас его все чаще добавляют в соусы, тесто, мороженое и «фитнес»-десерты. Спрос поддерживают соцсети, интерес к высокобелковым продуктам и распространение препаратов для снижения веса. Крупные производители молочной продукции по всему миру уже называют cottage cheese одной из растущих высокобелковых категорий.

Правда, пока на мировой рынок молока он не влияет так мощно, как дубайский шоколад на фисташки. Молочная сырьевая база все-таки огромна, а производители способны сравнительно быстро перераспределять нагрузку между категориями.

Овсяное молоко

Фото: Томский Обзор

Хотя далеко не всегда к ценовому цунами на рынке приводят исключительно ролики в TikTok. Вспомним еще один недавний ресторанный, кофейный и соцсетевой феномен — овсяное молоко. Оно быстро набирало популярность на мировом рынке — отраслевые оценки указывают на двузначные темпы роста продаж в первой половине 2020-х. Естественно, что цены на овёс тоже резко выросли.

Как обычно, сказать, что на это повлиял один лишь «латте на овсяном», нельзя: спрос на новый продукт совпал с засухой и сокращением урожая. Тем не менее, трендовое молоко усилило уже существовавший дефицит.

Авокадо-тост

Фото: Томский Обзор

Соцсети сделали авокадо-тост символом городской гастрономической культуры XXI века. За последнее десятилетие мировое потребление этого фрукта, судя по объёмам производства, увеличилось примерно вдвое, в США — на 260% за 20 лет. А отраслевые организации прямо относят популярность авокадо-тостов к факторам, стимулировавшим спрос.

Хотя, конечно, потребление авокадо росло благодаря сразу нескольким причинам от проникновения мексиканской кухни и представлений о «полезных жирах» до расширения импорта и круглогодичной доступности. Существует даже совет по авокадо Хасс, который распределяет инвестиции, продвигает рецепты, обучает специалистов из здравоохранения — делает все, чтобы он завоевал мир.

Паста с фетой

Фото: Томский Обзор

Этот рецепт появился в конце 2010-х в Финляндии, а затем разошёлся по TikTok: брусок феты в нём запекали с помидорами и смешивали с пастой. Vogue тогда писал:

«по состоянию на 1 марта 2021 года хэштег #fetapasta набрал более 661,7 миллиона просмотров в TikTok. Похожий, но более специфический #bakedfetapasta — более 86,7 миллиона. В общей сложности по этим двум хэштегам циркулирует более 45 000 видеороликов с пастой с фетой».

В результате продажи блочной феты в моменте подскочили на 100–200% (в зависимости от сетей), в отдельных магазинах сыр просто исчезал с полок. Одновременно вырос интерес к помидорам черри и базилику. Правда, мировой рынок сыра этот тренд не перестроил: волна схлынула довольно быстро.

Фото: «Томский Обзор»

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