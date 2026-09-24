«Труд крут»: как Томск собрал школьников, студентов и работодателей на одной площадке

24 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В начале сентября в Томске прошёл IV карьерный форум «Труд крут» — крупнейшее карьерное событие года в регионе.

Мероприятие собрало более 4 500 школьников, студентов и молодых специалистов, а также объединило около 40 партнёров из числа ведущих вузов, техникумов и работодателей региона, чтобы поговорить о профессиях будущего, рынке труда и о том, что нужно молодому человеку, чтобы найти своё место.

В нашем материала рассказываем и показываем, как прошло одно из главных карьерных мероприятий Томской области.

Окно возможностей

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Савелий Петрушев

Форум открыл губернатор Томской области Владимир Мазур. По его словам, площадка создана именно для того, чтобы молодые люди могли не просто услышать о профессиях.

— Форум настоящее окно возможностей для каждого из вас. Сегодня здесь собрались те, кто не боится ставить амбициозные цели: кто хочет найти свое призвание, реализовать потенциал, выйти на рынок труда с новыми силами или кардинально скорректировать свой карьерный трек.Мы создали для вас уникальную среду, где ведущие предприятия региона, лучшие вузы и техникумы объединились, чтобы показать вам профессии будущего. Это специальности, которые рождаются прямо сейчас — на стыке науки, автоматизации, нейросетей, биотехнологий и новых материалов. Технологии меняют мир, а значит, меняются и требования к нам.

Площадки форума Фото: Савелий Петрушев

На интерактивных площадках форума можно было поработать с реальным оборудованием, пройти мастер-классы от инженеров и технологов, получить консультации карьерных экспертов. Отдельный блок лекций — о составлении портфолио без опыта, переговорах о зарплате и преодолении страха ошибок в начале пути. Так, АО «Сибагро» вместе с Томским аграрным колледжем познакомили участников с профессиями ветврача, обвальщика, зоотехника. Студенты могли поработать со специальным оборудованием, провести опыты или отправиться на виртуальную экскурсию на производство.

АО «Сибирский химический комбинат» вместе с НИЯУ МИФИ дали попробовать участникам собрать макет реактора, примерить средства индивидуальной защиты, познакомиться с современными направлениями роботехники, используемыми на атомных предприятиях.

Фото: Савелий Петрушев

А специалисты Городской клинической больницы №3 им. Б. И. Альперовича вместе с Томским базовым медицинским колледжем дали студентам попробовать себя в роли врачей-эндоскопистов. Ребятам предлагали «взять биоматериал» на исследование с помощью эндоскопа. Здесь же прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при травмах.

Всего на площадке форума было представлено более 50 востребованных профессий в семи отраслях: от агропромышленного комплекса до IT и нефтегазовой сферы. Здесь можно было узнать, что делают инженеры, химики, энергетики, дозиметристы, ИТ-специалисты, специалисты по инкассации, операторы беспилотных авиационных систем, пожарные, дознаватели, водители пожарного автомобиля и другие профессионалы.

Пленарка: что нужно экономике и как это дать

Пленарное заседание Фото: Савелий Петрушев

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Молодежь — формирует устойчивое будущее страны», модератором которого выступил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев. В дискуссии приняли участие Губернатор Томской области Владимир Мазур, и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих, директор центра технологического сопровождения ТГУ Артем Фещенко, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало, ведущий менеджер hh.ru Сибирь Екатерина Ничипоренко, эксперт Российского общества «Знание» Олег Лебедев и основатель проекта «ToSky» Никита Чебан.

О системе подготовки кадров. Владимир Мазур рассказал о том, что в регионе выстраивается цепочка: школа — техникум — вуз — лаборатории — предприятия.

— Суверенитет начинается не с оборудования и не с технологий, а с человека. Образование нужно связать с реальными потребностями экономики. В 2024 году мы сформировали прогноз потребностей, который нужен нашей экономике. Когда мы говорим о высоких технологиях, нельзя забывать о простых профессиях — тех, что точно так же участвуют в развитии экономики. Это специальности, которые мы даём получить уже со школьной скамьи в рамках региональной инициативы «Первая рабочая профессия»: три года назад — 500 человек, в прошлом году — тысяча, в этом — полторы тысячи.

И.о. ректора ТПУ Леонид Сухих Фото: Савелий Петрушев

О роли университетов. И.о. ректора ТПУ Леонид Сухих обозначил принципиальную позицию университета: готовить не исполнителей, а людей с системным мышлением.

— Бизнес приходит с запросом: нам нужны люди здесь и сейчас с конкретными навыками. Мы отвечаем: если на производстве сложная технологическая система работает как должна, инженер там не нужен. Инженер нужен, когда она не работает. Мы не хотим готовить человека, который придёт на рабочую специальность, станет начальником смены в 25 лет и начальником смены уйдёт на пенсию. Для университета это провал. Бизнесу нужны лидеры, технологические драйверы, люди, которые идут вперёд. Я призываю всех развивать естественный интеллект, тяжело и много работать с максимальным использованием технических средств.

Артём Фещенко Фото: Савелий Петрушев

О месте человека в эпоху ИИ. Директор центра технологического и исследовательского сопровождения ТГУ Артём Фещенко предложил переосмыслить задачу университета в условиях, когда нейросети вытесняют рутинный труд.

— Человек утратил монополию на интеллектуальный труд. ИИ выполняет задачи, обученный на прошлом опыте. Если задача оцифрована — она будет автоматизирована. Но коллеги, которые внедрили этот инструмент в практику, не остались без работы: рутина отошла, и они стали больше времени тратить на глубокое понимание ситуации. Миссия университета — перераспределить фокус с подготовки человека, который умеет выполнять по инструкции, на человека, который проектирует эту работу. Ценность специалиста будущего смещается в сторону целеполагания, понимания контекста и принятия решений в условиях неопределённости.

Фещенко также анонсировал совместный с департаментом труда проект — ИИ-брокер: платформа, которая по открытым данным вакансий и новостей томских предприятий будет строить гипотезы о том, где студенческой команде можно взяться за реальную задачу из индустрии.

Ведущий менеджер по развитию клиентов HH.ru Сибирь Екатерина Нечипоренко Фото: Савелий Петрушев

О рынке труда. Ведущий менеджер по развитию клиентов HH.ru Сибирь Екатерина Нечипоренко назвала несколько тенденций, которые стоит учитывать молодым соискателям.

— Молодёжь видит, когда компания пытается завуалировать условия труда под что-то привлекательное. Уже точно не работает история про «готовность к переработкам», «стрессоустойчивость» и «чай-кофе-печеньки». Нужны конкретика и прозрачность. Если раньше работодатели обращали внимание на диплом и формальный опыт, то сейчас работодатель — больше конструктор навыков: аналитические способности, знание рынка, умение работать с ИИ. Молодые сотрудники гибче адаптируются к изменениям, но им нужна поддержка на первых этапах.

По данным HH.ru, наибольшая доля доступных вакансий для молодых специалистов сосредоточена в административной сфере, услугах, рознице и продажах — как наиболее доступных точках входа. Количество вакансий с удалённой работой продолжает сокращаться, гибридный формат держится стабильно.

Что говорят участники

На форуме Фото: Савелий Петрушев

Форум собрал самую разную аудиторию — от десятиклассников до студентов третьего курса. Всего в этот день площадку посетили 4 500 человек.

Ученик 10 класса томской гимназии № 24 Максим Кривов Фото: Савелий Петрушев

— Здесь интересно! Запомнился СИБУР — рассказывали про насосы, их устройство, разные производственные нюансы. Я ещё точно не определился, куда поступать. Но точно планирую получать высшее образование в Томске — скорее всего в Политех, — рассказал ученик 10 класса томской гимназии № 24 Максим Кривов.

Студентка второго курса Томского коммунально-строительного техникума Ильяна Фото: Савелий Петрушев

— Я обычно подобные форумы не посещаю — прохожу тесты в интернете. Очень понравилась уличная экспозиция — много машин, можно посмотреть, внутри посидеть. Интересно было в «скорой» — сбылась детская мечта, когда хотела быть врачом. Если с архитектурой не сложится, промышленная специальность — хороший вариант, — поделилась впечатлениями студентка второго курса Томского коммунально-строительного техникума Ульяна Шипунова.

Студентка третьего курса Томского аграрного техникума Александра Подудубная Фото: Савелий Петрушев

— Мне вообще всё понравилось: много интересных направлений, в которых хотелось бы развиваться. Карьерные перспективы хорошие. Жаль, что нам это не показали на первом курсе. Хотелось бы, чтобы было больше представлено сельскохозяйственных направлений, — отметила студентка третьего курса Томского аграрного техникума Александра Подудубная.

Анна Гомозова начальник департамента труда и занятости населения Томской области Форум закрепляет за собой статус традиционного для региона события, ежегодно привлекая стабильно высокий интерес молодежи, поскольку подрастающему поколению критически важны живое общение с работодателями и возможность погрузиться в мир реальных профессий. Формат прямого диалога между компаниями и образовательными учреждениями позволил участникам решить сразу несколько задач: студенты смогли найти место для старта карьеры и договориться о прохождении стажировки, школьники — осознанно выбрать подходящий вуз и будущую специальность, а молодые специалисты — узнать о карьерных перспективах на высокотехнологичных предприятиях области.

Фото: Савелий Петрушев

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