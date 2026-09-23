В выходные в Томске пройдет фестиваль креативных индустрий и туризма «Укладно»

23 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 25 сентября, в томском «Доме культур» стартует фестиваль местных креативных индустрий и туризма «Укладно». Он соберет опытных и начинающих деятелей из различных сфер — от ИТ, архитектуры, дизайна, моды, медиа, гастрономии до музыки, видеоигр и кино.

Как отмечают организаторы, всего в течение трех дней в фестивале примут участие более 70 представителей локального бизнеса и креативных индустрий. В программе презентации локальных проектов, нетворкинг, лекторий с основателями известных томских брендов, открытые дискуссии с экспертами, интерактивы, концерт и шоу программа, показ мод, творческие мастер-классы, гастрономическая зона и дегустации, экскурсии по турмаршрутам, маркет предпринимателей «Сделано в Томской области», фотозоны, розыгрыш призов и подарков от партнеров.



— Мы хотим, чтобы этот фестиваль стал новой важной традицией в нашем одном из самых креативных регионов страны и помог ему сделать новый скачок в развитии. «Укладно» — это возможность увидеть, сколько талантливых людей, интересных идей и классных проектов создаётся прямо здесь и сейчас на нашей земле, — рассказали организаторы фестиваля.

Креативные индустрии — это новая развивающаяся отрасль экономики, в которой главным продуктом является творчество, талант, социокультурный продукт, интеллектуальные права, приносящие коммерческую пользу и создающие рабочие места. Простыми словами, это бизнес, который зарабатывает на производстве уникальных идей, творчества и технологий (от медия, создания видеоигр и модных коллекций до кино и архитектуры), а не на добыче сырья или промышленном производстве.

Фестиваль пройдет 25, 26 и 27 сентября на втором этаже «Дома культур» на ул. Усова, 4. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться ниже.

Вход свободный.

Иллюстрации: представлены организаторами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».