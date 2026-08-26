Театр им. Наталии Сац из Алматы привезет в Томск три спектакля в рамках «Больших гастролей»

26 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: спектакль «Несвободные люди – Вольные псы» / Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац

С 25 по 27 сентября на сцене Томского областного театра юного зрителя пройдут гастроли Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац из Алматы.

Казахстанский театр привезёт в Томск три постановки: современную притчу «Несвободные люди — вольные псы», спектакль-читку «Чехов. Дом с мезонином» и музыкальную сказку «Алдар Косе».

Первым, 25 сентября в 18:30, томичам покажут спектакль «Несвободные люди — вольные псы» по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг!». Это история о бездомных собаках и их отношениях с людьми, в которой авторы постановки говорят о верности и равнодушии, любви и человечности.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет и идёт 2 часа 30 минут с антрактом.

Постановка «Несвободные люди — вольные псы» Фото: Иван Иванов

26 сентября в 18:00 состоится спектакль-читка «Чехов. Дом с мезонином». Его первая часть посвящена самому Антону Чехову: юности писателя, началу литературной карьеры, врачебной практике, театру и отношениям с Ольгой Книппер-Чеховой. Во второй части актёры обращаются к рассказу «Дом с мезонином» — истории о несбывшейся любви и хрупкости человеческого счастья.

Продолжительность постановки — 1 час 25 минут, возрастное ограничение — 12+.

Спектакль-читка «Чехов. Дом с мезонином» Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Завершатся гастроли 27 сентября в 12:00 музыкальной сказкой «Алдар Косе» по мотивам казахского фольклора. Главный герой — находчивый защитник бедных и противник жадности и несправедливости — в постановке живёт уже в XXI веке: пользуется гаджетами и интернетом, ездит на велосипеде и танцует хип-хоп. При этом его главным «оружием» остаются ум и острое слово. В центре сюжета — история влюблённых Ерзата и Сулушаш, которым мешает быть вместе отец девушки Шыгайбай.

Спектакль идёт один час без антракта и предназначен для зрителей от шести лет.

Спектакль «Алдар Косе» Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац

— Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац и Томский областной театр юного зрителя объединяет преданность искусству для детей и юношества, стремление воспитывать молодого зрителя на лучших образцах литературы и драматургии. Формируя гастрольную афишу, мы стремились наиболее полно представить томскому зрителю широту своего репертуара — от казахского фольклора до русской классики и современной драматургии, — отмечает главный режиссёр театра Ирина Симонова.

По её словам, все три постановки объединяют темы любви, верности, справедливости и сострадания.

Гастроли пройдут в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли».

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