В центре Томска более трех часов тушили «дом за рубль», который должен был стать резиденцией Деда Мороза

21 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 20 августа, в Томске загорелся двухэтажный деревянный «дом за рубль» на пр. Ленина, 138.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21.50. Возгорание ликвидировали к 1.31. Площадь пожара составила 436 кв. метров. На месте работали 26 пожарных и восемь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в 2025 году за восстановление «дома за рубль» на Ленина, 138 занялось ООО «Строй Эксперт». Согласно плану инвестора, после восстановления в здании предполагалось разместить резиденцию Деда Мороза.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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