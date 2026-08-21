В центре Томска более трех часов тушили «дом за рубль», который должен был стать резиденцией Деда Мороза
21 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне вечером, 20 августа, в Томске загорелся двухэтажный деревянный «дом за рубль» на пр. Ленина, 138.
Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21.50. Возгорание ликвидировали к 1.31. Площадь пожара составила 436 кв. метров. На месте работали 26 пожарных и восемь единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в 2025 году за восстановление «дома за рубль» на Ленина, 138 занялось ООО «Строй Эксперт». Согласно плану инвестора, после восстановления в здании предполагалось разместить резиденцию Деда Мороза.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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