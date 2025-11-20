18+
18+
РЕКЛАМА

Томский «Дом за рубль» на Ленина 138 станет резиденцией Деда Мороза

Город, Городское благоустройство, Дом за рубль, Томские новости, томск дом за рубль ленина 138 архитектура деревянное зодчество Томский «Дом за рубль» на Ленина 138 станет резиденцией Деда Мороза

Томский двухэтажный деревянный «дом за рубль» на проспекте Ленина 138 после восстановления станет резиденцией Деда Мороза. Об этом рассказала его инвестор Александра Котенко на прошедшем сегодня, 20 ноября, выездном совещании мэра Томска Дмитрия Махини.

По словам Александры Котенко, для ее компании ООО «Строй Эксперт» это первый опыт работы по программе «Дом за рубль». Однако уже несколько лет организация занимается в Томске строительством современных деревянных домов по экологичной технологии MHM (Massiv-Holz-Mauer), которая активно применяется в России и Европе.

Она основана на использовании массивных панелей из сухих досок, скрепленных между собой алюминиевыми гвоздями, что позволяет возводить дома за короткие сроки и обеспечивает высокую прочность и энергоэффективность. Поэтому восстановление здания на Ленина также пройдет с использованием МНМ.

— Мы решили нашу технологию применить именно на старом деревянном зодчестве. Дом на Ленина из бруса, обшитый досками. Пока у нас нет доступа, чтобы осмотреть здание подробно. Но мы в любом случае это сделаем, — рассказывает Александра.

Сейчас инвестор находится на стадии подписании договора с администрацией. Уточняется, что ООО «Строй Эксперт» стало единственной компанией, подавшей заявку на торги по аренде здания на пр. Ленина, 138. Также организация планирует взять в аренду еще два «дома за рубль» — на ул. Бакунина, 24 и ул. Никитина, 2:

— К нам пришел из Воскресенской церкви отец Дионисий и попросил взять этот дом. Они готовы помочь людьми и клиентами, назовем это так, потому что они просят сделать там отель для паломников. Это в доме на Бакунина, 24, — говорит инвестор. — А на Никитина, 2 — памятник. Мы его рассматриваем, потому что насколько мы знаем, сейчас Минкульт выделяет финансирование для организаций, которые занимаются восстановлением ОКН. Происходит это через ДОМ. РФ.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет. Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома. На сегодняшний день на аукцион выставлено порядка 15 объектов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Историк Павел Котляр: об Иосифе Бродском, музее «Полторы комнаты» и о том, как смотреть на прошлое

12 ноября 2025
Томские новости

Томичи просят об увеличении расходов на сохранение исторического наследия в 2026 году

18 ноября 2025
Город

Светский раут, тату-салон в планетарии и перформанс:
«Ночь искусств»-2025 в Томске

30 октября 2025
Томские новости

Российские парламентарии посетили стройплощадку пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Северске

18 ноября 2025
Томские новости

Без гуляний и салюта. Как в Томске встретят Новый год

12 ноября 2025
Город

Анатомия Томска. Аптекарский мост

24 октября 2025
Томские новости

«Газель» и «Лексус» столкнулись в Томске, пострадал ребенок

28 октября 2025
Томские новости

В Томске возобновили полноценное движение по Аптекарскому мосту

27 октября 2025
Томские новости

Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025