Томский «Дом за рубль» на Ленина 138 станет резиденцией Деда Мороза

20 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Алёна Попова

Томский двухэтажный деревянный «дом за рубль» на проспекте Ленина 138 после восстановления станет резиденцией Деда Мороза. Об этом рассказала его инвестор Александра Котенко на прошедшем сегодня, 20 ноября, выездном совещании мэра Томска Дмитрия Махини.

По словам Александры Котенко, для ее компании ООО «Строй Эксперт» это первый опыт работы по программе «Дом за рубль». Однако уже несколько лет организация занимается в Томске строительством современных деревянных домов по экологичной технологии MHM (Massiv-Holz-Mauer), которая активно применяется в России и Европе.

Она основана на использовании массивных панелей из сухих досок, скрепленных между собой алюминиевыми гвоздями, что позволяет возводить дома за короткие сроки и обеспечивает высокую прочность и энергоэффективность. Поэтому восстановление здания на Ленина также пройдет с использованием МНМ.

— Мы решили нашу технологию применить именно на старом деревянном зодчестве. Дом на Ленина из бруса, обшитый досками. Пока у нас нет доступа, чтобы осмотреть здание подробно. Но мы в любом случае это сделаем, — рассказывает Александра.

Сейчас инвестор находится на стадии подписании договора с администрацией. Уточняется, что ООО «Строй Эксперт» стало единственной компанией, подавшей заявку на торги по аренде здания на пр. Ленина, 138. Также организация планирует взять в аренду еще два «дома за рубль» — на ул. Бакунина, 24 и ул. Никитина, 2:

— К нам пришел из Воскресенской церкви отец Дионисий и попросил взять этот дом. Они готовы помочь людьми и клиентами, назовем это так, потому что они просят сделать там отель для паломников. Это в доме на Бакунина, 24, — говорит инвестор. — А на Никитина, 2 — памятник. Мы его рассматриваем, потому что насколько мы знаем, сейчас Минкульт выделяет финансирование для организаций, которые занимаются восстановлением ОКН. Происходит это через ДОМ. РФ.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет. Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома. На сегодняшний день на аукцион выставлено порядка 15 объектов.

