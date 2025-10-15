Здание в центре: Бакунина, 24 добавили в программу «Дом за рубль»

15 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Его окружают Воскресенская церковь, дом коменданта Томска Томаса де Вильнева, первая вольная аптека и еще несколько десятков старинных зданий. Речь о деревянном доме с кирпичным цоколем и резным декором по улице Бакунина, 24.

В 2025 году это здание из «списка-701» впервые выставлено на торги по программе «Дом за рубль». Оно расположено в исторической части города, на территории одного из самых популярных туристических маршрутов — Воскресенская гора.

История старинного деревянного дома на ул. Бакунина, 24, впечатляет не меньше, чем его изысканные резные наличники, солярный знак на фронтоне, крутая парадная лестница и декор по карнизу. Она начинается за пять-шесть десятилетий до строительства самого здания.

Известно, что во второй половине XIX века землю, на которой сейчас стоит дом, вместе с пятью смежными участниками выкупил коллежский советник Дмитрий Ефремов. На этой территории по улице размещались его полукаменный двухэтажный дом с мезонином, а также каменные и деревянные постройки.

Впоследствии Ефремов потерял свою большую усадьбу из-за долгов. Дома стали перепродаваться один за другим так, что в 1889 года все они перешли в собственность потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии Ивана Гадалова. В этот период было подано прошение на ремонт балкона и перекладку подпорной стенки по Воскресенскому взвозу. Тогда же — в 1906 году — было построено деревянное двухэтажное здание на Бакунина, 24, до 1938 года имевшее адрес Ефремовская, 20 или Бакунина, 20

После смерти Гадалова в 1908 году усадьба перешла в наследство его жене Марии Георгиевне и детям — Иннокентию, Петру, Герасиму и Елизавете Гадаловым. Позже полноправным владельцем стал сын Иннокентий. В 1913 году он продал за десять тысяч рублей один из усадебных домов вместе с хозяйственными постройками жене томского священнослужителя Евдокии Ивановне Чистосердовой. Это как раз и был дом на ул. Ефремовская, 20.

Казалось бы, откуда у жены священника появилась такая значительная для того времени сумма на покупку богато украшенного здания в центре города? В книге «Нарымская голгофа» томских исследователей М. В. и Н. П. Фаст упоминается о том, что Евдокия Ивановна являлась приемной дочерью купца Иннокентия Ивановича Гадалова. Возможно, чтобы урегулировать юридические тонкости и была заключена сделка «купли-продажи», хотя по факту деньги могли не передаваться.

Так или иначе просторный деревянный дом на Ефремовская, 20 достался Евдокии Ивановне. В нем она проживала вместе с мужем Николаем Чистосердовым, служившим в приходе Воскресенской церкви. Часто у них в гостях бывали прихожане, пили чай с медом (у Чистосердовых была своя пасека), беседовали, читали Евангелие. Но после одного из таких приемов на Чистосердова написали донос, что якобы он призывает к антисоветской деятельности. Почти сразу же священника арестовали, а еще через месяц привели в исполнение расстрельный приговор. Дом Чистосердовых передали в пользу государства, выселив Евдокию с детьми на улицу.

С 2014 года здание находится в аварийном состоянии и расселено. Является ценным градоформирующим объектом и включено в предмет охраны томского исторического поселения.

6 ноября 2025 года состоится аукцион на его аренду в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Начальная цена стоимость арендной платы в год — 137 068, 80 рублей. Общая площадь объекта — 377,6 кв. м. Заявку для участия в аукционе можно подать до 4 ноября 2025 года.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет.

Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома.

Фото: Савелий Петрушев

