Знакомство с котятами, розыгрыш и гаражная распродажа ждут томичей на ярмарке

26 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 28 декабря, в томском зоомагазине «Красный кролик» пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 3 месяцев, взрослых стерилизованных кошек. Все животные привиты.

Как сообщают организаторы, в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где посетители смогут купить вещи, аксессуары, комнатные растения, картины и книги. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным команды «Добрые дела».

Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию. А еще среди них будет разыграна новая лежанка для питомца.

«Мы завершаем год и очень мечтаем, что кто-то из пушистиков найдет уютной дом и ответственную семью», — поделилась организатор мероприятия Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 13.00 до 19.00 по адресу: ул. Льва Толстого, 38/5 (отдел «Красный кролик»).

Кошки и котята, которым можно будет подарить дом и заботливые руки:

