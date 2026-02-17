Жильцы более 60 домов в Кировском районе Томска останутся без воды на следующей неделе

17 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 26 февраля, в Томске жители ряда домов в Кировском районе останутся без воды на весь день, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.30 четверга, 26 февраля, до 1.00 пятницы, 27 февраля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Вершинина ул, 43

Вершинина ул, 43/1

Вершинина ул, 43Б

Вершинина ул, 43в

Вершинина ул, 50

Вершинина ул, 52

Вершинина ул, 54

Инструментальный пер, 41

Инструментальный пер, 43

Инструментальный пер, 45

Инструментальный пер, 47

Инструментальный пер, 51а

Котовского ул, 3

Котовского ул, 4

Котовского ул, 6

Котовского ул, 7

Котовского ул, 8

Котовского ул, 13

Котовского ул, 13/1

Котовского ул, 13а

Красноармейская ул, 117

Красноармейская ул, 117а

Красноармейская ул, 117Б

Красноармейская ул, 119

Нахимова ул, 3/1

Нахимова ул, 5

Нахимова ул, 7

Нахимова ул, 7а

Нахимова ул, 8 стр. 13

Нахимова ул, 11

Нахимова ул, 12

Нахимова ул, 13

Нахимова ул, 13Б

Нахимова ул, 16

Нахимова ул, 18

Нахимова ул, 20

Нахимова ул, 30

Нахимова ул, 32

Нахимова ул, 34

Нахимова ул, 36

Нахимова ул, 38

Нахимова ул, 40

Нахимова ул, 42

Нахимова ул, 42а

Нахимова ул, 44

Нахимова ул, 46

Полины Осипенко ул, 1

Полины Осипенко ул, 6

Полины Осипенко ул, 6/1

Полины Осипенко ул, 6а

Полины Осипенко ул, 8

Полины Осипенко ул, 8а

Полины Осипенко ул, 10

Полины Осипенко ул, 12

Полины Осипенко ул, 16

Полины Осипенко ул, 23

Полины Осипенко ул, 31

Полины Осипенко ул, 31а

Полины Осипенко ул, 31в

Полины Осипенко ул, 31д

Полины Осипенко ул, 33

Промышленный пер, 1/1

Промышленный пер, ½

Промышленный пер, 9

Промышленный пер, 9/1

Промышленный пер, 9а

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

