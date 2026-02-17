18+
Жильцы более 60 домов в Кировском районе Томска останутся без воды на следующей неделе

В четверг, 26 февраля, в Томске жители ряда домов в Кировском районе останутся без воды на весь день, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.30 четверга, 26 февраля, до 1.00 пятницы, 27 февраля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

