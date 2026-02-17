Жильцы более 60 домов в Кировском районе Томска останутся без воды на следующей неделе
17 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В четверг, 26 февраля, в Томске жители ряда домов в Кировском районе останутся без воды на весь день, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.30 четверга, 26 февраля, до 1.00 пятницы, 27 февраля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:
- Вершинина ул, 43
- Вершинина ул, 43/1
- Вершинина ул, 43Б
- Вершинина ул, 43в
- Вершинина ул, 50
- Вершинина ул, 52
- Вершинина ул, 54
- Инструментальный пер, 41
- Инструментальный пер, 43
- Инструментальный пер, 45
- Инструментальный пер, 47
- Инструментальный пер, 51а
- Котовского ул, 3
- Котовского ул, 4
- Котовского ул, 6
- Котовского ул, 7
- Котовского ул, 8
- Котовского ул, 13
- Котовского ул, 13/1
- Котовского ул, 13а
- Красноармейская ул, 117
- Красноармейская ул, 117а
- Красноармейская ул, 117Б
- Красноармейская ул, 119
- Нахимова ул, 3/1
- Нахимова ул, 5
- Нахимова ул, 7
- Нахимова ул, 7а
- Нахимова ул, 8 стр. 13
- Нахимова ул, 11
- Нахимова ул, 12
- Нахимова ул, 13
- Нахимова ул, 13Б
- Нахимова ул, 16
- Нахимова ул, 18
- Нахимова ул, 20
- Нахимова ул, 30
- Нахимова ул, 32
- Нахимова ул, 34
- Нахимова ул, 36
- Нахимова ул, 38
- Нахимова ул, 40
- Нахимова ул, 42
- Нахимова ул, 42а
- Нахимова ул, 44
- Нахимова ул, 46
- Полины Осипенко ул, 1
- Полины Осипенко ул, 6
- Полины Осипенко ул, 6/1
- Полины Осипенко ул, 6а
- Полины Осипенко ул, 8
- Полины Осипенко ул, 8а
- Полины Осипенко ул, 10
- Полины Осипенко ул, 12
- Полины Осипенко ул, 16
- Полины Осипенко ул, 23
- Полины Осипенко ул, 31
- Полины Осипенко ул, 31а
- Полины Осипенко ул, 31в
- Полины Осипенко ул, 31д
- Полины Осипенко ул, 33
- Промышленный пер, 1/1
- Промышленный пер, ½
- Промышленный пер, 9
- Промышленный пер, 9/1
- Промышленный пер, 9а
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
