Группа оленей попалась в фотоловушку томского заповедника

Одиннадцать северных оленей запечатлела фотоловушка в заповеднике «Васюганский» на границе Томской и Новосибирской областей.

На видео животные конкурируют за солонец (специальную минеральную подкормку), разглядывают камеру и зевают. В заповеднике отмечают, что это не первый случай, когда олени попадают в объектив фотоловушки. В прошлом году она запечатлела семь особей.

Олени попали в фотоловушку заповедника «Васюганский» Фото: заповедник «Васюганский»

— По этому небольшому эпизоду невозможно делать выводы о росте численности популяции, зимующей на территории заповедника, но факт остается фактом — мы увидели их больше. Очень интересно дождаться итогов зимних маршрутных учетов зверей и птиц, пора которых сейчас наступила, — говорится в сообщении в телеграм-канале заповедника.

Кроме того, по видеоматериалам фотоловушек специалисты отметили различия в поведении животных. В отличие от лосей, которые спокойно соседствуют на солонце, у оленей ярко выражена иерархия в борьбе за пищу.

Олени в заповеднике на закате Фото: заповедник «Васюганский»

