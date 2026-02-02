Стену на Трифонова в Томске украсили сердечками и мотивационными фразами

2 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Чего не хватает в этот морозный февральский день? Ярких красок и немного добрых слов.

Получить свою порцию хорошего настроения можно, побывав на Трифонова, 22, где недавно обновили рисунки на лестнице и подпорной стене у клиники «ЦСМ». Теперь пространство украшают разноцветные сердечки и разнообразные мотивационные фразы. Все это создано силами сотрудниками медцентра, которые с 2016 года занимаются благоустройством этой территории.

Наш фотограф Савелий Петрушев уже побывал на месте — показываем, как все выглядит.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».