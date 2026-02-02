18+
18+
томск искусство интересное фотозоны центр куда сходить арт-объект стрит-арт стена трифонова Город, Дизайн, Креативные индустрии, Креативный город, Томские новости
РЕКЛАМА

Стену на Трифонова в Томске украсили сердечками и мотивационными фразами

Чего не хватает в этот морозный февральский день? Ярких красок и немного добрых слов.

Получить свою порцию хорошего настроения можно, побывав на Трифонова, 22, где недавно обновили рисунки на лестнице и подпорной стене у клиники «ЦСМ». Теперь пространство украшают разноцветные сердечки и разнообразные мотивационные фразы. Все это создано силами сотрудниками медцентра, которые с 2016 года занимаются благоустройством этой территории.

Наш фотограф Савелий Петрушев уже побывал на месте — показываем, как все выглядит.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают в книгохранилище библиотеки ТПУ

21 января 2026
Томские новости

Как создать атмосферу семейного праздника в нефтесервисной компании: секреты Томского филиала АО «ССК»

19 января 2026
Томские новости

Неблагоприятные метеоусловия в Томске продлятся до понедельника

22 января 2026
Томские новости

В Томске автобус №13/14 изменит маршрут из-за аварийных работ на Сибирской

21 января 2026
Еда

Вадим Прусаков, концепт-шеф «Азиатского дворика»: «В Китае рецепты строятся на балансе Инь-Ян»

7 января 2026
Томские новости

Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

2 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на читку «Игра в аксессуары»

26 января 2026
Город

Красноармейская, 77 — почему планы арендатора «дома за рубль» вызывают вопросы специалистов

16 января 2026
Томские новости

Во время сильных морозов в Томске и Северске будет работать «Ночной патруль»

13 января 2026