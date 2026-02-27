18+
Татьяна Воронина назначена новым детским омбудсменом Томской области

Накануне, 27 февраля, в депутаты томской облдумы утвердили кандидатуру Уполномоченного по правам ребенка. Им стала бывший преподаватель ТГУ и СибГМУ Татьяна Воронина.

Как уточняют в пресс-службе регионального парламента, пятилетний срок полномочий прежнего Уполномоченного Ларисы Лоскутовой истекли в декабре прошлого года.

Татьяна Воронина, окончила философский факультет Томского государственного университета по специальности «Социальная работа» и юридический институт ТГУ по специальности «Юриспруденция». Работала преподавателем ТГУ и СибГМУ, специалистом, председателем комитета по работе с семьей и детьми Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. Участвовала в методическом сопровождении создания системы профилактики социального сиротства в регионе.

В своем выступлении Татьяна Воронина в числе приоритетов деятельности назвала профилактику социального сиротства, развитие служб медиации (примирения) в детских общеобразовательных учреждениях, противодействие буллингу (детской травли), сохранение семьи, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь семьям с детьми участников СВО.

