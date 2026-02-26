18+
Хирурги удалили крупную кисту яичника у 94-летней пациентки в Томской области

Врачи Верхнекетской больницы успешно прооперировали 94-летнюю пациентку с перекрутом кисты яичника, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Женщина поступила в медучреждение с выраженным болевым синдромом. Медики выяснили, что в её брюшной полости произошло перекрут кисты, размером 14 на 16 сантиметров. Состояние потребовало экстренного хирургического вмешательства.

— Операция сопровождалась повышенными анестезиологическими и хирургическими рисками из-за возраста пациентки, — говорится в сообщении. — Благодаря профессионализму и слаженной работе бригады врачей: гинекологов Игоря Хребина и Натальи Климовой, а также анестезиолога Александра Чухлебова — операция прошла успешно.

