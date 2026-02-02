«Сибагро» будет поставлять продукцию в Северную Корею

2 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Продукция белгородского свинокомплекса «Сибагро» получила право на экспорт мясной продукции и субпродуктов в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Предприятие прошло соответствующую аттестацию Россельхознадзора. Первые поставки запланированы на первый квартал 2026 года, сообщается на сайте компании.

— Это не просто выход на новый рынок, а подтверждение качества продукции «Сибагро». Мы получили статус «без ограничений», — говорит директор дивизиона коммерции и маркетинга «Сибагро» Петр Мизонов.

В прошлом году компания увеличила объем экспорта на 30%, отправив в 7 стран более 33.4 тыс. тонн продукции.

