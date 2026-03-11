Строительство первого в Томске аквапарка тормозит нехватка средств и газа для подключения - власти

Строительство акватермального комплекса «Южное море» в Томске до сих пор не началось в связи с тем, что авторы проекта находятся в поиске финансирования, не исключается также проблема с нехваткой газовых мощностей для подключения объекта. Об этом со ссылкой на замгубернатора Томской области по строительству и архитектуре Алексея Кондратьева сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

— Я общался с инициаторами этого проекта, у них имеется проектное решение банка в рамках программы туризма, но там есть условие по реализации — нужны собственные средства. Как мне кажется, проблема с запуском строительства этого объекта — пока в поиске либо собственных средств, либо инвестиционных партнеров. Хотя проблема в Томской области с газом пока (также) имеется, — сказал Кондратьев.

Замгубернатора отметил, что вопрос с подачей газа, объемов которого хватит для того, чтобы полностью покрыть потребность региона, включая подключение подобного рода крупных развлекательных объектов, должна решиться в ближайшие годы, благодаря строительству магистрального газопровода, который пройдет транзитом через Томскую область.

— Согласен с тем, что такого рода объектов, как «Южное море», серьезная нехватка в Томской области имеется. Нужно, чтобы из Томска люди не уезжали, чтобы в такого рода места («Южное море — прим.ред.) попасть», — резюмировал вице-губернатор.

По данным из открытых источников, ранее ООО «Южное море» (застройщик объекта) искало инвесторов для обеспечения кредита Альфа-банка, выданного на строительство комплекса. Для этого компания была готова продать инвесторам долю в размере от 22,5% до 39% стоимостью от 900 млн до 1,5 млрд рублей. Срок окупаемости проекта в «Южном море» оценивали в 5,5 года.

Как сообщалось, проект строительства акватермального комплекса был поддержан на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в конце 2024 года. АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» было поручено проработать вопрос с ООО «Газпром газораспределение Томск» о возможных сроках обеспечения газом будущего проекта.

В августе 2025 года компания получила положительное заключение по проектной документации, согласно которой комплекс будет расположен в южной части Томска по дороге в сторону аэропорта на Коларовском тракте. Строительство, однако, после этого не началось.

ООО «Южное море» было зарегистрировано в Томске в ноябре 2023 года, основным видом деятельности заявлена физкультурно-оздоровительная деятельность. 90% уставного капитала компании принадлежит бизнесмену Виталию Савицкому, который вместе с супругой владеет сетью частных клиник в Томске, также ему принадлежит строительная компания «Парус-Строй» и другой бизнес. Еще 10% УК принадлежат руководителю ООО Артему Багрееву, который ранее возглавлял крупнейшего производителя молочной продукции в Томской области — «Деревенское молочко», а также являлся президентом Томской ассоциации пищевиков.

