Цифровой иммунитет: «Ростелеком» назвал победителей конкурса по кибербезопасности

4 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и детский технопарк «Кванториум» подвели итоги Томского регионального конкурса медиатворчества «Цифровой иммунитет», который проходил онлайн в рамках Всемирного дня безопасного интернета. Соревнование было направлено на популяризацию кибергигиены среди школьников.

На протяжении месяца участники создавали оригинальный контент в одном из трёх форматов ─ стикерпак, цифровой комикс или вертикальное видео. Всего на конкурс было подано 26 работ, каждая из которых продемонстрировала творческий подход и глубокое понимание темы безопасного интернета.

По итогам голосования жюри определило победителей: в номинации «Вредные советы» (вертикальное видео) первое место занял Иван Косухин, лучший «Цифровой комикс» ─ у Маргариты Славкиной, а в треке «Стикерпак» победила Эллина Николаева. Полный список призеров опубликован на сайте «Кванториума».

Победители и призеры конкурса получат от организаторов настольную игру «БезОпасный интернет», мерч от «Ростелекома» и бесплатную подписку на «Лицей» — на этой образовательной онлайн-платформе юные таланты смогут расширить свои знания.

— Мы, как основатели Альянса по защите детей в цифровой среде, уделяем особое внимание проблеме сетевых угроз. «Ростелеком» не только внедряет передовые сервисы киберзащиты, но и активно поддерживает инициативы, направленные на правильное поведение в Сети, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

