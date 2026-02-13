Сегодня в Томске открывается XXI Сибирский фестиваль керамики

13 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске стартует XXI Сибирский фестиваль керамики, где более ста художников со всей страны представят свои уникальные арт-объекты — от мелкой пластики до монументальных ландшафтных скульптур.

Мероприятие организовано Первым музеем славянской мифологии при поддержке Дворца народного творчества «Авангард». Его официальное открытие состоится сегодня, 13 февраля, в 17.00.

В первый день фестиваля томичи смогут принять участие в экскурсии от художника и экспозиционера из Красноярска Алены Залуцкой, а также посетить лекцию-презентацию мастера керамики, профессора СГИИ им. Д. Хворостовского Елены Красновой. Она расскажет о миссии художника и уникальности каждого человека.

«Это редкая возможность увидеть, как сегодня развивается современное художественное направление. Разнородные и непохожие друг на друга школы, техники, подходы и авторские языки в одном пространстве. Здесь керамика — не только „декор“, но и материал для эксперимента и высказывания», — сообщают организаторы.

Также в первый день фестиваля пройдет профессиональный нетворкинг керамического сообщества Сибири, где участники обменяются опытом, обсудят творческие проекты и возможности сотрудничества, а посетители ближе познакомятся с мастерами и их работами.

Кроме выставки керамических изделий, программа фестиваля включает мастер-классы по выходным дням от ведущих мастеров, ярмарку авторской посуды, интерьерной керамики и произведений народных промыслов.

Фестиваль продлится до 12 апреля. Выставку можно будет посетить ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу ул. Загорная, 12.

Традиционный детский конкурс «Юный керамист», который прошел 12 февраля — в преддверии фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Сибирский фестиваль керамики — это масштабный художественный проект некоммерческого фонда «Центр народной ремесленной культуры» (г. Новосибирск). В Томске в Первом музее славянской мифологии он проходит уже одиннадцатый год подряд при поддержке Дворца народного творчества «Авангард».

Фото: Савелий Петрушев

