В Томской области должница пряталась от приставов в оборудованном под жилье погребе

5 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Колпашева, которая не хотела выполнять назначенные ей обязательные работы, пыталась скрыться от судебных приставов в погребе, оборудованном под жилье.

Как уточняю в пресс-службе регионального УФССП, 41-летнюю женщину оштрафовали после того, как она не встала на регистрационный учет по адресу квартиры, доставшейся ей в наследство. Поскольку женщина не заплатила штраф, судом ей были назначены обязательные работы.

Женщина не трудоустроена и страдает вредными привычками. Приставы не смогли найти её по указанному в документах адресу, чтобы вручить направление к месту отбывания наказания. В итоге её объявили в розыск. Первоначальные мероприятия результата не принесли, но вскоре в полиции подсказали радиус действия: один из районов на окраине города, где женщину периодически видели.

Обход домов в указанном месте тоже ничего не дал: никто из жителей не мог назвать адрес, где она проживает. Тем не менее, выезды продолжались. В один из дней приставы поговорили с женщиной, которая указала на пустырь.

— Обследуя местность, сотрудники отделения увидели тропинку, которая вела к невзрачному строению, напоминавшему вход в погреб. Рядом торчала труба, из которой шел дым. Спустившись по ступеням вниз, приставы увидели разыскиваемую женщину, которая топила печь-буржуйку, — говорится в сообщении.

Гражданку доставили в отделение, где взяли необходимые объяснения и вручили направление на отработку.

