Главгосэкспертиза одобрила строительство модели парогенератора реактора БР-1200 в Томской области

27 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства в Томской области маломасштабной модели парогенератора реакторной установки БР-1200 — промышленного, более мощного варианта строящегося опытного «БРЕСТ-300».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации и объектов капитального строительства (ЕГРЗ) говорится, что положительное заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных испытаний.

Застройщик — АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ»). В числе проектировщиков указан ряд организаций — АО «Концерн Титан-2», ООО «Софтмолл», ООО «Стройтехинновации ТДСК», ООО «НИИ по обеспечению пожарной безопасности», ООО «Специализированное проектно-конструкторское бюро «Энергия».

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года СХК провел закупку строительства стенда модели за 1,35 млрд рублей. Стенд — это здание высотой 30 метров, основные размеры — 30 на 60 метров. Подрядчику (его наименование не указано) предстояло разработать проектную документацию стенда и возвести его, причем в здании будут располагаться основной экспериментальный зал (включая контуры циркуляции свинца, пароводяной контур, зону для кантования оборудования), пультовая, склады, учебные и другие помещения.

Параметры свинцового контура в испытательном стенде: температура свинца — 350-550 градусов по Цельсию, номинальный расход свинцового теплоносителя — 134 кг в секунду (будет уточняться при проектировании). Изначально предполагалось, что строительство начнется в 2024 году, завершится в марте 2026 года, ввод в эксплуатацию и начало испытаний были запланированы на апрель 2026 года.

В городе Северске Томской области на площадке СХК в рамках проекта «Прорыв» строится реактор на быстрых нейтронах «БРЕСТ» мощностью 300 МВт. В будущем предполагается, что будет построен аналогичный промышленный реактор мощностью 1200 МВт (БР-1200). Российские ученые, по данным «Росатома», уже подготовили техническое предложение реакторной установки большой мощности со свинцовым теплоносителем.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного ядерно-энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Он предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором БРЕСТ-300 и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Сибирский химический комбинат расположен в Северске. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

