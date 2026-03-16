Телеканал «Сибирь 24 Томск» начал вещание в томской ТВ-сети «Ростелекома»

16 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjeBo1PX.

С 13 марта в ТВ-пакетах видеосервиса Wink появился муниципальный обязательный общедоступный телеканал «Сибирь 24 Томск». Круглосуточная трансляция новостей Сибирского федерального округа доступна городским абонентам «Ростелекома» на 22-й кнопке.

Телеканал «Сибирь 24 Томск» создает единое информационное пространство для всего округа. Контент для канала предоставляют десять филиалов ВГТРК: «Алтай», «Горный Алтай», «Иркутск», «Иртыш», «Красноярск», «Кузбасс», «Новосибирск», «Томск», «Тыва» и «Хакасия».

— Запуск нового телеканала ─ это важный шаг для развития региональной медиасферы и повышения информированности населения. Он позволит жителям областного центра смотреть больше сибирского контента. Отмечу, что более 60% наших томских абонентов широкополосного доступа в интернет пользуются видеосервисом Wink, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) — это мультимедийная платформа совмещающая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Видеосервисом можно пользоваться как на телевизоре, так и через одноименное приложение на персональном гаджете.

— Круглосуточный информационный телеканал медиахолдинга ВГТРК „Сибирь 24 Томск“ уникален. Он является муниципальным общедоступным телеканалом, здесь представлены томские новости, специальные репортажи, трансляции, кинохроника и многое другое. Теперь томский контент будет транслироваться по всей Сибири. За поддержку масштабного проекта выражаю слова благодарности полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолию Анатольевичу Серышеву, — отметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Томск» Артем Бяков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».