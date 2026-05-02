Сегодня томичей ждут грозы и шквалистый ветер

2 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня днем, 2 мая, и ночью 3 мая в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 17-22 м/с, Возможны шквалистые порывы 25 м/с и более, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

