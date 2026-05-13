Томичей приглашают на «юбилей Асташева» в Томский краеведческий музей

13 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТОКМ

Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова проведет вечер в честь юбилея первого владельца их здания — томского мецената и золотопромышленника Ивана Асташева. Он пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Как сообщают организаторы, посетителей ждут экскурсия по старинному особняку с историями из жизни хозяина и домочадцев, а также подъем на колокольню и купеческая лавка. Участники встречи узнают правила сервировки праздничного стола эпохи Асташева, премудрости столового этикета и рецепты старинных блюд.

Также в программе — мастер-классы по старинным танцам; чеканка монеты, где каждый сможет собственными руками изготовить памятный сувенир, и интерактив по генеалогии, на котором гостей обучат искусству создания семейного герба. А в завершение «ночи» организаторы обещают устроить «увеселительное мероприятие в саду, какого Томск ещё не видывал».

Мероприятие состоится 16 мая по адресу: пр. Ленина, 75. Стоимость билетов — 300-500 рублей.

Начало в 18.00

