«Дом ещё не показал характер»: как на Кулёва, 16 в Томске восстанавливают деревянное наследие

2 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В этом году в Томске начались работы по сохранению ценного исторического дома на Кулева, 16. Сейчас он обнесен забором, которые мешает увидеть, как продвигается этот увлекательный процесс.

Чтобы исправить эту ситуацию, запускаем серию материалов, в которой подробно расскажем о каждом этапе. И, конечно же, покажем, как ведутся работы.

Почему реставрация дороже новодела — и интереснее

Декоративные элементы дома на Кулева, 16 Фото: Савелий Петрушев

За восстановление отвечает команда Романа Редькина, которая больше восьми лет занимается ремонтом и реставрацией деревянных домов.

— У этого дома очень хороший сохран, — говорит мастер. — В разных источниках год постройки указан по‑разному — где‑то 1868‑й. Центрального отопления здесь не было: только вода и канализация, заведённые в советское время.

По его словам, парадокс в том, что лучше всего переживают время именно дома с печным отоплением — при условии, что их не бросают.

Роман Редькин Фото: Савелий Петрушев

— Если местные жители открывают продухи, проветривают летом, такие дома сохраняются очень хорошо. Нижние венцы здесь довольно сухие, плотные, — объясняет Роман Редькин.

На Кулёва, 16 идёт не реставрация в музейном смысле, а капитальный ремонт: несущие конструкции и площадь дома не меняют, задача — вернуть ему работоспособное состояние. Но это тоже сложный, дорогой и непредсказуемый процесс — старые дома умеют преподносить сюрпризы.

Фасад со стороны двора Фото: Савелий Петрушев

— Ты не можешь на этапе проекта предугадать всё на 100 процентов. Начинаешь вскрывать — думаешь, там одно, а там оказывается совсем другое. И сразу появляется интерес: как они это делали? Дом нужно понять. Этот мы пока ещё не поняли, только подходим. Когда начнём поднимать, он покажет свой характер: либо спокойно дастся, либо будет сопротивляться, — рассказывает Роман Редькин.

Дом, который успели спасти

В свое время дом на Кулева пережил пожар Фото: Савелий Петрушев

Кулёва, 16 — один из тех объектов, которые легко могли бы исчезнуть. Типичная история для домов, стоящих на балансе администрации: жильцов расселяют, дом выставляют в аренду, а пока идёт бюрократия, в него успевают зайти те, кто ищет ночлег или «строительный материал».

Старое, «успокоенное» дерево очень ценят плотники. Из него получается очень хорошая мебель и другие изделия. Фото: Савелий Петрушев

— Администрация, как может, следит за такими домами, но туда проникают бомжи, а ещё есть группы, которых мы между собой называем «золотоискателями». Они вскрывают дома, выносят всё ценное. Мы помогаем департаменту: оперативно заколачиваем хорошо сохранившиеся дома, чтобы их не раздербанили и, самое главное, не сожгли, — рассказывает Редькин.

Сейчас на объекте работает около десяти человек: разнорабочие, плотники, специалисты по восстановлению

Первая фаза: очистка и «разбор полётов»

При разборе обнаружился старый, «царский» кирпич, который впоследствии будет использован при восстановлении. Фото: Савелий Петрушев

Сейчас работа на Кулёва, 16 движется по плану: дом вычищен, подготовлены приямки и раскосы, сняты и сохранены декоративные элементы, отобраны участки фундамента и венцы, требующие вмешательства. Следующий этап — самый зрелищный и самый опасный: дом начнут по сантиметру поднимать над землёй.

— Мы предварительно очистили стены от штукатурки, чтобы легче было дом поднимать. Вынесли всю мебель, разобрали полы на первом этаже, — перечисляет Редькин.

Перекрытия второго этажа решили сохранить полностью — по запросу заказчика. Там осталась историческая «начинка»: жжёная земля и глина.

В доме было две печи, одна из них — круглая Фото: Савелий Петрушев

А это фундамент, на котором она стояла Фото: Савелий Петрушев

— Это редкий случай: обычно такие слои заменяют, а здесь решили оставить как есть, — говорит Роман Редькин.

Отдельно команда работала с декоративными элементами. Все наличники сняли, пронумеровали и сложили так, чтобы не потерять соответствие «окно — рама».

— Окна здесь разной геометрии и размеров, каждый наличник приходится подгонять под своё. Новые делать не будем колоды, всё восстанавливаем. В них встанут новые рамы, — объясняет Редькин.

Старые колоды, новые рамы Фото: Савелий Петрушев

Внутри демонтировали поздние перегородки, гипсокартон и другие наслоения, оставив несущие конструкции.

— Здесь новодела почти нет. Перегородки, что были, уже убрали. Дом ещё предстоит очищать: снимать краску, пену, конопатить. Внутреннюю часть заказчик либо оставит в «голом» дереве после шлифовки, либо зашьёт и оштукатурит. Снаружи дом будет чиститься и обрабатываться, чтобы сохранить древесину и защитить её от ультрафиолета, — отмечает мастер.

«Царский» гвоздь, который держал ставни в доме Фото: Савелий Петрушев

Очистка — только первый шаг. Концепция ремонта предполагает капитальную работу с венцами и фундаментом дома. Чтобы к ним добраться, дом нужно поднять. А чтобы при этом здание не пострадало, вокруг него соорудили раскосы и стяжки — диагональные связи, которые фиксируют коробку и не дают ей «поехать», когда начнётся подъём.

Фундамент: сохранить старое и усилить новым

Фундамент у подобных домов обычно комбинированный: нижняя часть — бутовый камень на глиняной подушке, сверху — кирпич.

— Старый фундамент мы не восстановим в исходном виде. Раньше делали траншеи, отсыпали глиной, трамбовали, на неё укладывали камень, а уже кирпичом выводили идеальный горизонт, — объясняет Редькин. Фото: Савелий Петрушев

Бутовый камень в основе фундамента.

План такой: дом поднимут, кирпич демонтируют, а бутовый фундамент обернут в бетонную «рубашку».

— Мы не хотим его (фундамент — прим. ред.) демонтировать. У него много частей, он хорошо сохранился, да и грунт лишний раз шевелить не хочется. Мы его укрепим бетоном по трём сторонам, со связкой, арматурой и перемычками, — говорит Роман Редькин. Фото: Савелий Петрушев

Следующий важный этап — подъем дома. О нем мы расскажем в нашем следующем материале.

Фото: Савелий Петрушев