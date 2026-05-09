Томск отметил День Победы митингом-парадом и шествием «Бессмертного полка» — фоторепортаж

Сегодня, 9 мая, в Томске отметили День Победы: жители города возложили цветы к Вечному огню, а затем приняли участие в традиционном митинге-параде.

В церемонии в Лагерном саду участвовали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур и мэр Томска Дмитрий Махиня.

Затем в центре города прошёл митинг-парад с участием воинских частей и учреждений Томского гарнизона. По проспекту Ленина прошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1. Впервые шествие прошло без участия военной техники. Завершала митинг-парад колонна «Бессмертного полка».

На Ново-Соборной площади в течение дня работали тематические интерактивные площадки и проходила праздничная концертная программа.

Фото: Савелий Петрушев

