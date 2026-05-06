Завтра вечером в Томске пройдет генеральная репетиция парада Победы

6 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра вечером, 7 мая, в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы в центре Томска изменится схема движения. В частности, будет закрыт участок пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения будут действовать с 19.00 до 24.00 В это время троллейбусы №1и 3 приостановят движение от пл. Ново-Соборной до Лагерного сада и пл. Южной.

Автобусные маршруты №4, 12, 23, 119, 141 и 308 поедут по пр. Кирова, потом по ул. Белинского, повернут на пр. Фрунзе, вернутся на пр. Ленина и далее поедут по маршруту.

Маршруты №19, 26, 30/33, 112, 118, 130, 150, 442 и 443 также поедут с пр. Ленина на пр. Кирова, потом на ул. Белинского, пр. Фрунзе и вернутся на пр. Ленина.

Маршрут №29 будет ездить в сторону пл. Ленина без изменений, а к Московскому тракту поедет через пер. Батенькова, ул. Гагарина, потом через ул. А. Беленца на ул. Татарскую, пер. Базарный на Московский тракт и далее по маршруту.

Маршрут №53 до пр. Фрунзе поедет через пр. Кирова, потом повернет на ул. Белинского, доедет до пр. Фрунзе и вернется на маршрут.

