На следующей неделе в Томске отключат отопление

Город, ЖКХ, Томские новости, отопление график тепло ЖКХ интересные новости Томска когда отключат батареи На следующей неделе в Томске отключат отопление

Во вторник, 5 мая, в Томске планируется завершение отопительного сезона. Специалисты «Томск РТС» начнут переводить оборудование на летний режим работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что решение об окончании отопительного сезона принято на фоне многочисленных обращений томичей и прогноза погоды, который не предполагает длительного понижения температуры ниже восьми градусов.

Отключение отопления в домах будет производиться поэтапно — сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

Вместе с тем, у УК и ТСЖ есть возможность досрочного отключения отопления. Для этого жильцы дома должны принять соответствующее решение и оставить заявку в «Томск РТС».

Напомним, в прошедшем сезоне отопление было включено 23 сентября.

