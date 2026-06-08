Фестиваль «Резной Томск» стал частью Дня города

8 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Фестиваль наличников «Резной Томск», который впервые прошёл в прошлом году при поддержке «Газпромнефть-Востока», теперь официально включён в программу Дня города и становится его неотъемлемой частью. Реализация фестиваля стала возможной благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На фестиваль приехал писатель, фотограф, основатель виртуального музея наличников иван Хафизов Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Деревянное зодчество — это не просто архитектурная особенность, а настоящая летопись Томска. Целые районы исторической застройки сохранились здесь так комплексно, как больше нигде в Сибири. Инициатива Сибирского центра дизайна ТГУ и креативного кластера «Пенаты» нашла живой отклик у горожан, поэтому второй фестиваль решили сделать масштабнее, задействовав несколько площадок в исторических районах. Людям интересно узнавать дома через историю резьбы на окнах, это также воспитывает бережное отношение к наследию.

Дмитрий

Ярчинский генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Мы поддерживаем инициативы, которые важны и интересны самим томичам. Сохранение деревянного зодчества — это сохранение культурного кода города и его души. Проект «Родные музеи» развивается, создает возможности для томичей и гостей города, объединяет поколения и мотивирует молодежь изучать родной край. Для нас большая честь быть причастными к этому мероприятию, которое становится поводом для общей гордости. Уверен, все, кто был на фестивале напитались удивительной атмосферой творчества, истории и любви к родному городу.

Ярина

Сугакова директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Идея фестиваля родилась всего год назад, но он уже стал одним из главных событий Дня города. Организаторам удалось передать архитектурную самобытность Томска, где целые кварталы деревянных кружев хранят генетический код региона. Фестиваль создает новые форматы взаимодействия с культурным наследием — от цифровых проектов до мастер-классов по реставрации наличников. Поддерживая такие инициативы, мы способствуем устойчивому развитию региона: превращаем историческую среду в современные центры притяжения.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В день города на разных площадках прошли бесплатные экскурсии, мастер-классы по реставрации и даже созданию оригинальных наличников, показательные выступления мастеров-резчиков и художественная роспись, выставка «Киберналичиники 2.0». Это возможность для каждого почувствовать себя хранителем традиций и немного зодчим. Кроме того, к фестивалю привлекли творческие коллективы, спортивные организации, художественные школы и даже местных путешественников.

Дмитрий

Махиня мэр Томска Фестиваль «Резной Томск» органично вписался в празднование Дня города. Томск славен своим уникальным архитектурным наследием и богатой историей купечества, и этот фестиваль — прекрасная возможность прикоснуться к нашим корням. «Резной Томск» объединяет поколения и учит нас ценить то, что составляет гордость нашего города. Мы благодарны предприятию «Газпромнефть-Восток», которое поддерживает эту важную инициативу в рамках программы «Родные города»

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