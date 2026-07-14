Иван Атапин расскажет про архитектора томского Дома с драконами

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2026 // Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 19 июля, в музее «Профессорская квартира» пройдет лекция о томском архитекторе Викентии Оржешко, приуроченная к его 150-летию. Ее проведет Иван Атапин — историк и искусствовед. Он покажет наиболее значимые проекты и постройки Оржешко, а также представит документальные находки, проливающие свет на судьбу архитектора.

— Лекция — для тех, кто интересуется деревянным зодчеством Томска, стилем модерн, или же хочет пополнить свои знания о мастерах томской архитектуры, которые в начале XX века стремились сделать этот город лучше. Из находок будут представлены некоторые документы о проектах Оржешко в Томске, а также материалы о его судьбе после отъезда из города, — рассказал Иван Атапин.

Викентий Оржешко — сын ссыльного поляка и уважаемого томского врача Флорентина Оржешко. В 1902 году он, получив диплом столичной Академии Художеств и звание художника-архитектора, возвращается в Томск, где занимается частной практикой. Оржешко — автор многих известных особняков в городе. По его проекту, в частности, построили знаменитый «Дом с драконами» (Красноармейская, 68), здание трехэтажной каменной типографии «Сибирского товарищества печатного дела» на углу переулка Ямского и улицы Дворянской (ныне угол ул. Гагарина и пер. Нахановича).

Лекция пройдет 19 июля в 17:00 на Кузнецова, 30. Стоимость билета: 700 рублей. Доступна оплата по Пушкинской карте.

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