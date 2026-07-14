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В Томске и Северске оборудовали почти 70 укрытий на случай атак БПЛА

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В Томской агломерации оборудованы около 70 укрытий или убежищ на случай угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Большая их часть расположена в Северске. В Томске укрытия есть в каждом районе города. Узнать, где они располагаются, можно здесь.

В случае угрозы томичей просят не пытаться сбить БПЛА, не приближаться к сбитым объектам, так как их обломки могут быть взрывоопасны или ядовиты. Рядом с упавшим беспилотником также запрещается пользоваться мобильными телефонами, а также фотографировать и выкладывать в интернет снимки прилегающей местности.

Фото: пресс-служба Правительства Томской области

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