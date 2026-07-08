В Томске ограничат движение по Комсомольскому проспекту

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 10 июля, в Томске ограничат движение по пр. Комсомольскому на участке от Герцена до пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано со вторым этапом работ по замене трубопровода тепломагистрали №2, расположенного под проезжей частью. Во время его проведения, с 21.00 пятницы, 10 июля, до 23.00 воскресенья, 12 июля, будет ограничено движение по пр. Комсомольскому в направлении проспекта Фрунзе.

Томичей просят учитывать ограничение при планировании передвижения по городу и заблаговременно выбирать объездные пути.

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