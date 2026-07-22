В Томске завершили отсыпку размытой дороги на СТ «Нерудник»

Подрядчик завершил отсыпку временной дороги на томское СТ «Нерудник», которую размыло во время ледохода в апреле этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалистам предстояло обработать 180 метров дорожного полотна. Его отсыпали инертными материалами, сверху уложили асфальтобетонный скол. Предполагается, что это только временное решение для обеспечения транспортной доступности к участкам, находящимся в садовом товариществе.

— На данный момент подрядчик департамента капитального строительства занимается проектом, который необходим для начала полноценного ремонта дорожного полотна, — отметил градоначальник.

Напомним, 11 апреля, в Томске перекрыли движение по дороге к СТ «Нерудник» из-за подошедшей воды. Затем ее размыло.

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