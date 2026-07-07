Завтраки. Где позавтракать в Томске раньше всех

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Где в Томске можно позавтракать ни свет, ни заря?

Собрали восемь мест, готовых накормить голодного человека еще до 10 утра. Сохраняйте в закладки!

«Территория кофе»

улица Усова, 9Бс1

проспект Ленина, 1

Один из самых ранних вариантов завтрака в Томске — кофейня «Территория кофе». Она работает с 7:00, а до 10:00 здесь уже много лет дарят кашу при покупке любого напитка.

В утреннем меню — каши (от 160 рублей), классические рисовая и овсяная, обе могут приготовить на кокосовом молоке. Если это не ваш вариант, то есть французский омлет с индейкой (350 рублей) и скрэмбл с колбаской и фасолью. Сладкоежек ждут сырники (от 350 рублей): классические, с ириской и арахисом, с рикоттой и вишневым компоте.

«Кухтерин»

переулок Нахановича, 9

Ресторан «Кухтерин» готов принять на завтраки с 7:00 и до 11:00. Утреннее меню включает три раздела. Первый, конечно же, яйца (от 510 рублей): от глазуньи с куриными колбасками, лобио, картофелем и соусами до шакшуки с неркой, авокадо и легким салатом. Скрэмбл здесь дополняют трюфельным фри, айоли, авокадо, шпинатом и адыгейским сыром. Яйцо бенедикт — неркой, авокадо и легким салатом.

Каши (350 рублей) тоже довольно неординарные. Во-первых, сытная пшенная — с сыром, беконом и яйцом пашот. Рисовая в двух вариантах: на миндальном с тыквой и пюре маракуйи либо с кокосовыми чипсами, маслом нуазет (один из вариантов топленого масла) и ягодой.

Овсянка — с карамелизированным орехом, маслом нуазет и ягодой.

Мучная и творожная часть меню (от 275 рублей) включает Кухтеринские сэндвичи (с неркой, ростбифом, курицей), ленивые вареники с клубничным соусом и взбитой сметаной и сырники. Блины на завтрак тоже подают: и просто со сметаной и сгущенкой, и с кремом пломбир, и с икрой палтуса.

«Снегири» на Лагерном

проспект Ленина, 1В

В «Снегирях» на Лагерном по будням кормят завтраками немного позже, с 8:00 утра и до 12:00. Меню внушительное: самым голодным можно выбрать комплекс «большой завтрак» (от 600 рублей) с домашними колбасками, с лососем, с пастрами или с креветками в главной роли. В каждый из них входят яйца, приготовленные разными способами, и гречневый хлеб. Остальные добавки варьируются — где брокколи, где жареный сыр, где беби-картофель.

Варианты других завтраков на основе яиц (от 330 рублей) тоже любопытны: шакшука с брискетом, зеленая гречка с грибами, яйцом пашот и пармезаном, трюфельный скрембл с морским гребешком или креветкой и страчателлой. Здесь же неплохой выбор картофельных вафель (от 360 рублей) с разным аккомпанементом. Сытные круассаны (от 620 рублей) подают с лососем, свежим огурцом и сливочным сыром либо с пастрами и глазуньей. Позавтракать можно и гренками (от 600 рублей): с лососем и копченой сметаной либо с ростбифом и печеным перцем с соусом из тунца, и блинчиками с разной начинкой.

Наиболее бюджетный вариант раннего завтрака в «Снегирях» — каша (190 рублей). Есть овсяная, манная, гречневая, рисовая — все варятся на молоке. Но есть и экзотика: трюфельно-сливочная перловка с ростбифом и вялеными томатами за нескромные 700 рублей. Сладкие блинчики тоже в ассортименте.

Torta

улица Пушкина, 61/1

В этом филиале известной томской сети Torta в меню есть не только торты и десерты, но и блюда, подходящие для завтрака. Взять их можно с 8:00 и до 21:00.

Кашу — от 150 рублей — варят овсяную (можно попросить приготовить на альтернативном молоке) и кукурузную (с беконом с сыром Чеддер). Блюда из яиц (от 490 рублей) — от глазуньи до скрэмбла, с сосисками, беконом, ветчиной, лососем, цукини и горошком. Можно начать день с бейгла (от 420 рублей) — в меню два варианта, курица-соус и лосось-творожный сыр.

Знаменитых панкейков (от 220 рублей) в Torta аж восемь вариантов, сладких и несладких поровну. Несладкие вполне традиционны: грибной жульен, бекон и сырный крем, яйцо пашот и лосось. Среди сладких есть новинки — маковые с вишней или тирамису с кремом из вареной сгущенки и клюквой, а также проверенный временем вариант с черникой и сливочно-творожным кремом. Сырники (от 380 рублей) тоже в ассортименте. Кроме популярной версии со сливочно-творожным кремом и соусом из черники, подают их с ванильным кремом, маком и вишневым вареньем, а также с шоколадным и сливочно-творожным кремом.

Leto

улица Гагарина, 2

В кафе Leto — большая линейка фирменных завтраков (от 650 рублей) с 8:00 до 13:00. Фирменный Leto-завтрак — яйца, бекон\лосось\индейка на выбор, шампиньоны, картофельные драники и запеченный томат.

Также в меню сеты в стиле разных стран: Итальянский (с пармской ветчиной и местными приправами-соусами), Ливанский (с арабской лепешкой, свекольным хумусом, фалафелем, овощами, жареным адыгейским сыром, йогуртом, гранатом), Немецкий (с картофельным салатом и сосисками), Скандинавский с лососем, сыром Филадельфия и овощами. А единственный фирменный завтрак без яиц в этой обойме — это веган, в него входят кабачковые оладьи, яблоки, сельдерей, шпинат, тосты из безглютенового хлеба.

Зато в «Лето» готовят на завтрак и боулы: есть с киноа, авокадо и яйцом пашот, есть — с индейкой и зеленой гречкой. Завтраки-десерты (от 480 рублей) это клубничный йогурт с вареньем и гранолой или ванильные сырники с изюмом. Каши (350 рублей) в «Лете» тоже можно заказать: здесь варят овсяную, рисовую и пшенную.

«Гости»

проспект Фрунзе, 90

В кафе «Гости» можно позавтракать с 8:00 до 12:00. Есть комплексы (от 620 рублей), это, в первую очередь, фирменный завтрак — в него входит скрэмбл с креветками, брокколи, черри, огурцом, редисом, пармезаном и чиабаттой. Также можно позавтракать в английском стиле — глазуньей с жареными сосисками, бекон, беби-картофелем и фасолью или в скандинавском — яйцами пашот со слабосоленым лососем и овощами.

Много вариантов блюд из яиц (от 350 рублей): от классики вроде глазуньи с овощным салатом и шакшуки до драника с лососем, яйцом пашот и соусом голландез или хашбрауна с беконом, сырным соусом, пашотом и овощным салатом. Есть сэндвичи с ветчиной или индейкой, блины с томленой говядиной, грибным соусом и муссом из сыра пармезан, тост с гуакамоле, томатной сальсой, креветками и все тем же яйцом пашот.

Каши (от 230 рублей) в «Гостях» тоже подают. Здесь варят рисовую и овсяную — на коровьем и альтернативном молоке, а также пшенную — например, с беконом и вешенками. Тем, кто любит подсластить начало дня, стоит присмотреться к блинам с кремом из творога, соленой карамелью и карамелизированным пеканом и к сырникам — есть классические, с ягодным конфитюром, и более витиеватые: с облепиховой сгущенкой, апельсиновым сиропом и ягодами облепихи (от 390 рублей).

«Буланже»

проспект Кирова, 5а

проспект Ленина, 133

Кофейни «Буланже» на Кирова и Ленина открываются в 9:00, завтраки здесь подают с открытия до 13:00. В меню неплохой выбор предложений на основе яиц (от 209 рублей): от классического лаконичного омлета до сытных вариантов вроде баварского завтрака с запеченным картофелем и беконом, неординарного завтрака Биг бен, где глазунья идет в комплекте с тостом с семгой, помидорами черри, а также блинчиками с клубничным соусом и сметаной, или любопытного завтрака по-турецки с лепешкой из нута, пряностями, овощами, яйцом пашот и семгой. Шакшуку (от 415 рублей) в «Буланже» тоже готовят, есть вариант с сосисками и с острым соусом и овощами.

Каши (от 205 рублей) в кофейне есть только с аккомпанементом — гречневая с грибами и луком, овсяная с яблочным вареньем. Сладкие блюда (от 265 рублей) — сырники ванильные с соусом на выбор, оладьи с яблочным вареньем и сметаной.

«Гербарий»

проспект Ленина, 55

В семейном кафе «Гербарий» в будни и субботу завтраки с 9:00. На рабочей неделе они длятся до 11:30, в выходные — до 12:00. Меню внушительное!

Отдельный раздел — составные завтраки (от 340 рублей) — от мексиканского до израильского. Блюд из яиц (от 170 рублей) много: есть яйца по-турецки с маслом чили и йогуртовым соусом, омлеты — с курицей и грибами, с креветками и легким салатом. Можно заказать зерновой бейгл с яйцом, беконом или лососем. Скрембл готовят с пармезаном либо с жареными креветками, шакшуку — с охотничьими колбасками. Можно начать день картофельными вафлями (от 560 рублей) и драниками (от 320 рублей), есть варианты с томлеными щечками и лососем.

Блюда без мяса и рыбы объединены в раздел «Зеленое» (от 370 рублей). Здесь, например, есть такие полезные вещи, как булгур в шпинатном соусе с креветками и брокколи или зеленая гречка с жареными вешенками и муссом из пармезана. Каши (от 260 рублей) тоже в любопытных вариациях — овсяная с орехами и вареньем из пряной вишни, рисовая с манговым соусом, кукурузная с вяленой свеклой в соусе из черной смородины и фундуком. Любую можно приготовить на альтернативном молоке.

В разделе панкейки (от 400 рублей) и сырники (280 рублей) не только сладкие варианты, но и панкейки с беконом crispy, кленовым сиропом и сливочным сыром. Не самый калорийный и при этом сладкий вариант — взбитый творог с вишневым вареньем и семенами чиа.

Завершает меню завтраков оригинальная выпечка (от 360 рублей) — кубический круассан с лососем, яйцом пашот и икрой тобико, а также банановый хлеб с пастой из кешью и домашними сливками.

Запивать все это великолепие предлагается кофе, чаем или игристым. Что приятно, при заказе блюда напиток подарят.

Текст: Мария Симонова

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