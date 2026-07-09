Томичей приглашают написать рассказы о животных для сборника «Хвостатая книга»

9 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во вторник, 14 июля, пройдет первая из пяти мастерских для начинающих авторов, которые хотят опубликовать свой рассказ в сборнике «Хвостатая книга» — о том, как животные меняют жизнь человека.

По словам организаторов, для людей без писательского опыта пройдут мастерские по литературному творчеству и иллюстрации в томских библиотеках и магазине «Пятерочка». Автор проекта — грумер кошек Мария Соломатина — получила грант на его реализацию в рамках конкурса «Отличные соседи». Ее команда стала единственным победителем из Томска.

— Я хотела выиграть грант, чтобы провести какое-то мероприятие для приюта, куда я приезжаю привести кошек в порядок, но не могла придумать концепцию. Сижу в приюте. Вдруг кот Шайтан начал гонять других кошек по приюту, баловаться, в общем, во всю оправдывал свое имя. В моей голове эта картинка стала развиваться в сюжет, и я решила, что нужно написать рассказ, а лучше книгу про разных животных — не только кошек, — рассказала Мария.

На мастерских участники проекта познакомятся друг с другом и котом Шайтаном, обсудят свои идеи и особенности написания рассказа и публикации в коллективном сборнике. Первая из пяти мастерских состоится 14 июля в магазине «Пятерочка» на Красноармейской, 122 в 18.00. Вход свободный, предварительной регистрации через сообщество проекта «Хвостатая книга» Вконтакте.

В центре рассказа должна быть история изменения в жизни конкретного человека. При этом значимую роль должно играть какое-либо животное — оно может выступать проводником, наставником, другом, компаньоном, случайным помощником или соперником. Жанр может быть любой, предпочтительное место действия — Томск. Присылать свои работы могут авторы старше 10 лет, возрастной рейтинг рассказов — 12+.

Предполагается, что сборник будет опубликован на платформе самиздата (Литрес или Ридеро) до 15 октября. Заявку с аннотацией можно прислать до 20 сентября 2026, сам рассказ — до 30 сентября.

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