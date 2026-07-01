Армрестлеры из Томска, Новосибирска и Кемерово сразятся на палубе «Надежды-2»

1 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 3 июля, на палубе томского теплохода «Надежда-2» пройдут соревнования по армрестлингу среди профессионалов и любителей. Гостей ждут мастер-классы, музыка, фотозона и закатный вид на набережную реки.

В турнире примут участие спортсмены из Томской, Новосибирской и Кемеровской областей.

— В начале этого лета, прогуливаясь по набережной Томска, перед глазами проплывал теплоход. Люди на палубе отдыхали, ловили закатный вайб, и всё это выглядело максимально расслабленно. И тут в голову пришла идея: «А что, если провести армрестлинг на воде?», — рассказывает организатор мероприятия Сергей Рыжов. — Обычно турниры по армрестлингу проходят в закрытых спортивных залах, ДК или душных фитнес-клубах. Там крутая атмосфера, но она понятна только фанатам. Хотелось полностью сломать такой стереотип и вытащить этот брутальный, эмоциональный вид спорта туда, где люди привыкли отдыхать, кайфовать и ловить эстетику.

Гостям будут доступны мастер-классы по армреслингу. Их покажут различные техники, к примеру борьбу «в крюк» и «верхом». Желающие проверить свою силу смогут поучаствовать в турнире для зрителей «Царь палубы».По словам организатора, атмосферу на палубе теплохода будет создавать диджей-сет, фотозона. Также среди участников мероприятия будут разыгрывать призы.

— Мы бы хотели в будущем еще провести подобное мероприятие на круизном лайнере, который ходит от Новосибирска, но конкретного времени проведения пока не планировали. С владельцами томских теплоходов «Надежда-2» и «Сибирь-70» есть договоренность о развитии этого движения в городе, — уточнил Сергей Рыжов.

Турнир стартует в 21.00. Стоимость участия — 1200 рублей.

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