«Ростелеком» научил детей правилам кибербезопасности на Дне строителя в Томске

11 августа 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером праздника, который прошел в День строителя в микрорайоне «Левобережный Лайф» в Томске. Специалисты провайдера организовали для юных горожан интеллектуальную площадку и провели серию обучающих игр «БезОпасный интернет», напомнив ребятам базовые правила цифровой гигиены.

Настольная ходилка, представленная на мероприятии, разработана «Ростелекомом» и журналом «Радуга» из Республики Коми. Участники игры перемещали фишки по полю, отвечая на вопросы и решая ребусы на тему кибербезопасности.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

— Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пользователей. Именно поэтому мы выбираем понятный и увлекательный формат, чтобы доступно объяснить, как распознавать мошенников и вредоносные сценарии в интернете. В ходе общения мы обсуждали ситуации, с которыми ребята могут столкнуться онлайн, и разбирали правильные действия при столкновении с фишингом, кибербуллингом и дипфейками, — отметила заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

— Мне понравилось на празднике ─ было весело и познавательно. Играя в настолку, я узнал, что нельзя переходить по странным ссылкам, отвечать незнакомцам, и если кто-то просит деньги или личные данные, то нужно сразу рассказать взрослым, — рассказал участник игры «БезОпасный интернет» Сергей, 10 лет.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Заботясь о юных пользователях Сети, «Ростелеком» не только проводит разъяснительную работу, но и разрабатывает эффективные сервисы кибербезопасности. В начале августа провайдер запустил для абонентов домашнего интернета и мобильной связи новую опцию «Защита для ребенка», которая блокирует подозрительные вызовы, фишинговые сайты, вредоносный контент, материалы 18+ и азартные игры.

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