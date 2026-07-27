Семь томских «домов за рубль» выставят на торги

27 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серфима Кузина, из архива издания

В августе в Томске пройдут торги на право заключение аренды семи зданий по муниципальной программе «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, первый аукцион состоится 4 августа. В нем будут участвовать объект культурного наследия по ул. Советская, 93. Начальная цена арендной платы составляет порядка 60 тыс. рублей. Подать заявку на участие можно до 23.45 воскресенья, 2 августа.



Во вторник, 11 августа, пройдут торги по шести ценным объектам: ценным деревянным домам и объектам деревянного зодчества по пер. Аптекарский, 11 (площадь 437 кв. м), пер. Ванцетти, 18 (площадь 303 кв. м), ул. Загорная, 59 (230 кв. м), пер. Нечевский, 18а (211 кв. м), ул. Советская, 10 (площадь 166 кв. м) и ул. Лермонтова, 45 (порядка 155 кв. м). Начальная цена — от 71 до 202 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23.45 воскресенья, 9 августа.

Все дома, участвующие в торгах, ранее выставлялись на аукционы в июне.

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