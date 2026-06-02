Десять «домов за рубль» выставили на торги в Томске

В Томске выставили выставили на аукцион право аренды 10 деревянных домов в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Аукционы пройдут с 10 по 23 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

На первых торгах будет выставляться право аренды объекта деревянного зодчества по пер. Аптекарский, 11 (площадь порядка 440 кв. м). Начальная цена чуть более 202 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно до 23.45 воскресенья, 7 июня.

В среду, 17 июня, пройдут торги по пяти ценным объектам: деревянным домам по ул. Советская, 10 (площадь 166 кв. м), ул. Трифонова, 4 (площадь почти 136 кв. м), пер. Нечевский, 18а (211 кв. м), пер. Ванцетти, 18 (площадь 303 кв. м) и ул. Загорная, 59 (230 кв. м). Начальная цена — от 63 до 140 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23.45 понедельника, 15 июня.

На следующий день, 18 июня, состоится аукцион по продаже права аренды исторически ценного градоформирующего объекта по ул. К. Маркса, 29/1, площадью 286 кв. м, и объекта деревянного зодчества на проезде Белинского, 32 (площадь почти 162 кв. м). Начальная цена аренды — 132,3 и 74,9 тысяч соответственно. Подать заявку можно до 23.45 вторника, 16 июня.

В пятницу, 19 июня, у инвесторов будет возможность взять в аренду объект деревянного зодчества по ул. Лермонтова, 45, площадью 155,4 «квадрата». Начальная цена — 71,9 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23.45 среды, 17 июня.

Во вторник, 23 июня, на торги будет выставлен объект культурного наследия по ул. Советская, 93. Площадь почти 145 кв. м, начальная цена аренды — порядка 60 тысяч. Заявки принимаются до 23.45 воскресенья, 21 июня.

