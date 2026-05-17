В Томске открылась выставка «народного дворника» и рок-скомороха Старика Б. У. Кашкина

17 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском Кабинете Пушкинского открылась выставка уральского художника Евгения Малахина, более известного как Старик Б. У. Кашкин.

На ней представлены его произведения в экспериментальных форматах на стыке фотографии, поэзии, перформанса и авторской книги.

Новая экспозиция «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства» подготовлена командой Сибирского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV». Непосредственное участие в этой работе принял коллектив Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ — прим. авт.), в том числе Тамара Галеева, искусствовед, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, руководитель Музея Б.У. Кашкина.

— Евгений Малахин, которого все больше знают, как Старик Б.У. Кашкин — это легендарная фигура, человек и поэт, и музыкант, и фотограф, и коллекционер, и арт-менеджер, как бы мы сейчас сказали. Он выполнял очень много всяких миссий. И очень приятно, что выставка проходит в университете — наш музей тоже располагается в университете (Музея Б.У. Кашкина находится в УрФУ — прим. авт.) — потому что молодёжная аудитория — это прежде всего наша аудитория, — отметила на открытии выставки Тамара Галеева. — Хочу поблагодарить коллектив томского филиала Пушкинского музея, за то, как они замечательно, прекрасно, красиво сделали эту выставку, с какой бережностью и каким интересом они ее представили.

Искусствовед, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, руководитель Музея Б.У. Кашкина Тамара Галеева Фото: Савелий Петрушев

По словам куратора выставки, сотрудницы Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Софьи Шипицыной, экспозиция объединяет разные грани творчества Евгения Малахина. В основе его произведений лежит игра с формой, словом и материалом, воплощенная в экспериментальной фотографии, фотокниге, перформансах в жанре «панк-рок-скоморох-шоу», а также объектах из серии «Иконопластика». Отдельное место в экспозиции занимают «морально-шинковательные» и «морально-бытовые» досочки — объекты, отсылающие к традициям лубка.

— Для меня эта выставка очень вдохновляющая. Она и про коллективность, которую формировал Б. У. Кашкин, и про возможность видеть свет и находить радости даже в самые сложные времена различных перемен. Поэтому я надеюсь, что для каждого из вас сегодня на этой выставке найдётся что-то своё, что вы так же, как и мы, вдохновитесь этим проектом, — подчеркнула Софья.

Куратор выставки, сотрудница Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Софья Шипицына Фото: Савелий Петрушев

Выставка будет работать до 20 сентября 2026 года на пятом этаже нового Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. Возрастное ограничение 16+.

Подробнее о личности Старика Б. У. Кашкин и его творчестве мы расскажем в нашем следующем материале.

Большим сюрпризом для всех участников встречи стал предмет, принесенной одной из посетительниц выставки — кухонная доска «морально-бытовой» тематики Старика Б. У. Кашкина. Томичка пробрела ее в 1988 году на панк-рок-фестивале в Тюмени. Какое-то время она использовалась по назначению, а потом оказалась в кухонном шкафу. Фото: Савелий Петрушев

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

