В Томске открылась выставка работ Григория Чорос-Гуркина
Накануне, 28 мая, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась выставка «Человек из племени Чоросов продолжает путь свой по земле».
Она посвящена Григорию Чорос-Гуркину — ученику Ивана Шишкина, одному из самых известных мастеров сибирской живописи и автору масштабных алтайских пейзажей и этнографических сцен. Именно его работы во многом сформировали визуальный образ Алтая начала ХХ века.
Судьба художника оказалась трагичной. В 1937 году Чорос-Гуркина арестовали и расстреляли по обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в пользу Японии. Посмертно он был реабилитирован в 1956 году.
В экспозицию вошли репродукции работ художника и материалы, рассказывающие о его жизни. Атмосферу открытия дополнило традиционное алтайское горловое пение.
Фото: Савелий Петрушев
