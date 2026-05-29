В Томске открылась выставка работ Григория Чорос-Гуркина

29 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 28 мая, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась выставка «Человек из племени Чоросов продолжает путь свой по земле».

Она посвящена Григорию Чорос-Гуркину — ученику Ивана Шишкина, одному из самых известных мастеров сибирской живописи и автору масштабных алтайских пейзажей и этнографических сцен. Именно его работы во многом сформировали визуальный образ Алтая начала ХХ века.

Судьба художника оказалась трагичной. В 1937 году Чорос-Гуркина арестовали и расстреляли по обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в пользу Японии. Посмертно он был реабилитирован в 1956 году.

В экспозицию вошли репродукции работ художника и материалы, рассказывающие о его жизни. Атмосферу открытия дополнило традиционное алтайское горловое пение.

Как прошло открытие — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».