В выходные томские автобусы будут ездить чаще до кладбища в Воронино

29 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, в Томске увеличат количество автобусов до кладбища в деревне Воронино.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, к празднику Святой Троицы все рейсы межмуниципального маршрута № 120 до села Семилужки, а также рейсы до остановки Зеленый массив будут продлены до воронинского кладбища.

Уточняется, что интервал движения составит 8-10 минут. Автобусы будут ходить с 07.30 до 21.00.

